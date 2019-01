¿Con esa boquita comes?

La libertad de expresión se presta para mil cosas. Es necesaria para discutir los problemas nacionales, chicos o grandes, y es útil para desahogar nuestra frustración ante un evento indeseado. Pero en estos tiempos de la post-verdad vemos que sirve para desnudar lo bajo que hemos caído en el diálogo público.



Cada mañana me levanto antes de las 7:00, busco en YouTube el canal de Presidencia y escucho la mañanera con que nos castiga –bueno, informa– Andrés Manuel López Obrador. Así he logrado capturar algo de su estilo, ver sus constantes, sus clichés, sus tropezones y, según comentó un amigo de Facebook, también he practicado un poco el viejo arte del masoquismo.



Tengo curiosidad, y a veces el Presidente me da buenas sorpresas; pero también lo escucho por disciplina, porque es parte de mi trabajo. Y he descubierto que hay una recua de entes que lo hacen: (1) para cantar su AMLOVE a López Obrador, a quien llaman “mi cabecita de algodón”; (2) para ganarse la atención de alguien (hay flirteo en los chats); (3) para presumir que son de Morena, y (4) para denostar a los periodistas presentes en la mañanera.



En seguida, un muestrario mínimo de las gracias con las que participan. Pongo los nombres con que aparecen, aunque muchos son inexistentes o teclas pagadas. Solo es para compartirles parte de la atmósfera en que la prensa ha de trabajar (va con las erratas de origen).



Federico Romo: por favor que alguien les enseñe modales a los pereodistas burros qu NO entienden cuando se les dise que lla. MrPakokonka: PARATE WEBONA QUE NO TIENES EDUCACION? Hector Diaz: pinches reporteros chayoteros. Gabriel Espana: ponte de pie pendeja. Alejandro Aguilar: donde vive esta reportera de proceso que bo sabe que pasa enel país [¡aludiendo a Marcela Turatti!]. Angela Diaz: Burra no tiene EDUCACIÓN.



pedro torres: PARATE ANIMAL. Jesús Israel Granados López: ESA PINCHE CHAYOTERA YA NOS TIENE HASTA LA MADRE. Mauricio Garces: parece a preguntar pinche vieja kukera. Jesus Loza: Lebantese guebones. sofia gonzaga: tomala puto chayotero. Sergio S: como cagan el palo los periodistas aveces. Claudia B: fuera LA BRUJA DE MILLENIO.



Y así hasta la ignominia. Qué asco.