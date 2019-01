Triunfan AMLO y “la mafia del poder”

El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo con todas sus letras: aquellos miembros de su gabinete y otros directores de dependencias que no presenten sus declaraciones patrimoniales y de intereses y –esto es muy importante– no las hagan públicas no podrán seguir trabajando con él. Hay que recordar que el funcionario público tiene hoy la opción de reservar la publicación de algunos datos de su declaración, pero el Presidente lo ha dejado claro y esa opción no la tienen los de “primer nivel”, para usar sus palabras.



Aplauso.



Ayer era el último día para aquellos que lo tenían pendiente, quiero pensar que hoy, en el sitio de internet sabremos quién cumplió y quién tendrá que decir adiós.



Nada mal resultado para un “invento de la mafia en el poder” para no perseguir a los verdaderos corruptos, como el hoy Presidente calificó la iniciativa 3de3 en 2016. “Pura simulación y demagogia el Sistema Nacional Anticorrupción y la ley 3de3, pues si se quiere combatir la corrupción en el país, deberían primero investigar al presidente Enrique Peña Nieto y a los ex mandatarios Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox”. Nos dijo el entonces líder de Morena que hoy desde Palacio Nacional hará una consulta para ver si se les persigue. En fin, cosas de la política y las campañas.



Hoy es día de reconocer al Imco y a Transparencia Mexicana, que dirigían Juan Pardinas y Eduardo Bohórquez y, sobre todo, a Alexandra Zapata, promotora incansable de una idea que hace unos años se parecía a arar en el desierto.



Y de recordar la resistencia nunca vencida del gabinete de Enrique Peña Nieto —salvo un par de excepciones— a presentar su 3de3; de sus argumentos falaces, sus evasivas absurdas. Luego se extrañan del lugar que México ocupa en los listados internacionales de corrupción y transparencia. Recordar de candidatos a gubernaturas, alcaldías y Legislativo que se subieron a la idea y cómo el electorado poco a poco lo fue, lo va exigiendo. Recordar la resistencia del Legislativo a que las declaraciones fueran obligatoriamente públicas.



El ejemplo de López Obrador con su gabinete debería hacer imposible para cualquier gobernador (incluido su gabinete) o alcalde —arranquemos por ahí— no hacer lo mismo.



Hoy es un buen día.

@puigcarlos