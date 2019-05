¿Potencial o realidad?

Cada sexenio me invitan a dar una plática sobre el potencial que tiene México. Cada sexenio volvemos a enumerar cuáles son esos potenciales. Pero nunca se convierten en realidad”. Así arrancó su ponencia Carlos Salazar Lomelí, presidente del CCE, mientras señalaba el título de la jornada organizada por la America Society/Council of the Americas, “Impulsando el potencial económico de México”.

Para el ex CEO de Femsa hay un camino que nunca se ha tomado ni consistentemente ni a largo plazo: el del aumento en la inversión, tanto pública como privada. “Ni los empresarios ni el gobierno invertimos lo suficiente”, dijo.

En 2018 la inversión total fue de 21% del PIB (19.3% por parte de la IP y 2.7 del estado). Esta ha sido una cifra casi constante desde que ingresamos al TLCAN (antes del tratado, las empresas invertían 15%). “Siempre caemos en la comparación con Corea: empezamos igual y por qué a ellos le fue bien. La respuesta es inversión constante de 30% del PIB; o China que lleva 25 años invirtiendo 40%”, agregó.

Para el líder del CCE, la caída en la inversión gubernamental se ha debido al aumento en el gasto corriente, para atender problemas sociales de corto plazo. El gasto social en los últimos sexenios representa 10% del PIB (sin contar los estímulos estatales y municipales). “Pero cuando uno busca indicadores de ataque a la pobreza, como el Índice Gini, no hay cambios antes ni después de estos gastos”, afirmó.

Otro factor que nos estanca en los mismos niveles de crecimiento por años es la falta de productividad, resultado también de la falta de inversión y aumento de la informalidad.

Salazar dio una serie de recomendaciones para el sector privado y para el gobierno que considera necesarias para crecer entre 4 y 5% al año (“que sí podemos”):

1. PND: necesita detallar cuánto se invertirá y promover que el gobierno aumente hasta 5% del PIB su inversión, fundamentalmente en el sector energético, donde la IP puede sumar inversión.

2. Aumentar el contenido nacional de las exportaciones: “mientras la manufactura china es 100% china, la nuestra solo suma 27% de contenido mexicano”, en un momento estratégico como ser el principal socio comercial de EU.

3. Invitar a inversionistas extranjeros a co-invertir con empresas mexicanas.

4. Aprovechar las incubadoras universitarias y juntar las ideas de los emprendedores con el capital.

5. Más mensajes de confianza y certidumbre de que el gobierno no se pondrá en contra de las inversiones.

6. Que los empresarios salgan del encono de que ‘cada dato es negativo’.

“Mi compromiso es que en el consejo el espíritu de los empresarios sea el de la propuesta, como aumentar la productividad y el crecimiento para generar políticas públicas. Los empresarios debemos aportar mucho más a nuestro país que hasta ahora”.

barbara.anderson@milenio.com

@ba_anderson