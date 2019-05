El hilo negro que ya estaba inventado

En 2013 CdMx recibió el C40 & Siemens City Climate Leadership Awards en la categoría de ‘calidad del aire’. Sí, la misma ciudad y su zona metropolitana que colapsaron en 2016 con altos y tóxicos niveles de ozono en el aire y la semana pasada, con altos y tóxicos niveles de partículas PM2.5.

¿Qué pasó con aquel México que daba cátedra sobre cómo salir ‘airoso’ de ambiente con alta polución?

Ese premio era para ProAire: los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM). Casi como una rareza institucional, ProAire contó con un plan transexenal de mejora ambiental con cuatro programas que abarcaban desde 1990 a 2020.

Entre los grandes aportes estaban la creación en 1992 de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAM), la clausura de la Refinería 18 de Marzo, el concepto y puesta en marcha del Hoy No Circula (HNC), la verificación vehicular obligatoria, la operación del Sistema Automático de Monitoreo Atmosférico y la eliminación del plomo en las gasolinas. Algunos resultados: se bajaron las concentraciones de ozono en el aire y se pasó de 147 precontingencias en 1995 a 24 en 2000. Los días ‘saludables’ pasaron de ser 43 al año en 2000 a 248 en 2012.

“La concentración de contaminantes tiene una reducción muy clara, desde los años 90 a prácticamente 2012. Y después de 2012, particularmente en 2015 comienza incrementarse. Lo que a nosotros nos interesa es tener protocolos claros y nos interesa un programa de largo plazo porque yo a lo que me comprometo con la ciudadanía es entregar una ciudad más limpia de la que recibí”, dijo ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien hoy presentará su propio Plan de Contingencia Ambiental.

Las fechas no son al azar. Desde que comenzó el sexenio de Miguel Ángel Mancera los días sin contaminación comenzaron a bajar de dos en dos cada año.

¿Las causas? Una colección de decisiones que no tenían en cuenta aquel plan transexenal tan inédito en México: se desmanteló la CAM tras 20 años de trabajos y mejoras y se creó en su reemplazo en 2013 la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) que involucra a Puebla, Morelos y Tlaxcala, además de Ciudad de México, Edomex e Hidalgo, nuevos ‘territorios’ con problemáticas de calidad del aire muy distintas a las del ZMVM; el HNC de 2015 que en vez de incentivar el no uso de vehículos cambio a holograma cero a 1,7 millones de autos que se sumaron al parque automotor de 5 millones y opacidad en el sistema de Verificación Vehicular.

¿Por qué inventar el hilo negro si ya había una ruta trazada hasta 2020? ¿Por qué no retomar el proyecto detonado en los 90? Tal vez esa sea una de las acciones de Sheinbaum anuncie hoy junto a Sergio Zirath, director general de Calidad del Aire y con 24 años de experiencia en CdMx, desde cuando comenzó aquel plan transexenal.

