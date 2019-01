Tribunal Electoral confirma sanción a 'Mexicanos Primero'

Carolina Rivera

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa de 80 mil 600 pesos impuesta a la organización Mexicanos Primero por haber difundido el promocional “¿Y si los niños fueran candidatos?”, difundido durante la pasada campaña presidencial.

Con voto dividido, los magistrados estimaron que la sanción impuesta por la Sala Regional Especializada era suficiente y desestimó los argumentos de Morena que solicitaba aumentar el monto para que esta fuera proporcional con la falta.

Además de que la mayoría estimó que, si bien se acreditó que el promocional incidió indebidamente en la contienda presidencial; esta infracción no se cometió per se con la intencionalidad de violar la ley; por lo que no hubo dolo en la acción.

La Sala Superior también consideró que Morena no presentó argumento la demanda interpuesta ante el máximo tribunal y confirmó la valoración que se realizó de ponderar que el patrimonio de la asociación civil se conforma, esencialmente, de aportaciones voluntarias de sus asociados y donativos.

Ante este panorama se estimó que una multa mayor podría afectar la viabilidad del cumplimiento de su objeto social, que es identificar las oportunidades y prioridades de México en los campos: económico, social, cívico, legal, ambiental y cultural, de modo específico, la educación de la niñez.

Sin embargo, los magistrados Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón estimaron que el simple hecho de violar la disposición constitucional que prohíbe la contratación de propaganda político electoral se acredita la intención de querer influir en las preferencias electorales y por tanto se acredita el dolo.