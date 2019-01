Sancionan a Morena por incluir a menores en spots

Carolina Rivera

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó al a Morena con 120 mil 900 pesos por incluir menores de edad en sus promocionales político-electorales sin haber obtenido los permisos correspondientes.

En sesión pública el pleno de la Sala Regional determinó que el partido incumplió nuevamente con las medidas previstas para garantizar el derecho superior de la niñez en el spot denominado Morena crece 2.

Los magistrados también identificaron un incumplimiento a la suspensión previa que realizó el Instituto Nacional Electoral para evitar la difusión de dicho promocional por parte de algunas concesionarias.

Ello, luego de que la Dirección de Prerrogativas detectó en su monitoreo que el promocional se mantuvo al aire a pesar de que el INE, a través de la Comisión de Quejas, ordenó el pasado 10 de enero sustituir el contenido del promocional.

No obstante, el spot fue difundido a nivel nacional entre el 21 de diciembre de 2018 y el 15 de enero pasado, cinco días después de que se concedió la medida cautelar que impedía que continuara al aire.

Pese a ello, la Sala resolvió no sancionar a las concesionarias que incumplieron la suspensión, por considerar que los impactos no fueron sistemáticos y se trataron de casos aislados; además de que no se demostró que en alguno de los casos se hubiera incumplido con la medida cautelar del INE.