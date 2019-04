Ni liberalismo ni socialismo

Sólo fisiología: que las cosas trabajen





Yo de joven no entendía bien el tema del liberalismo económico y mis alumnos me presionaban por el socialismo, que estaba de moda en 1968. Además, fui identificado como alguien simpatizador de la derecha, pero ahora, meditando, pienso que yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Soy fisiólogo: que las cosas trabajen y que todo tiene ventajas.

Una vez conversando con Fidel Castro en la Unesco, me dijo que iba a inventar el nuevo socialismo, con tendencias de libre economía. No lo hizo, quizá por viejo o porque se murió, pero la verdad es que después de leer los datos concretos, numéricos, de TheEconomist, revista muy seria, parece que la libre economía disminuyó la pobreza en un 50% y aunque sí ha habido enriquecimiento ilegítimo, o legítimo dentro de la filosofía liberal, la verdad es que estamos menos pobres que antes y hemos resuelto muchas cuestiones que estaban en la incertidumbre.

Durante la 82º Convención Bancaria celebrada en Acapulco, Guerrero, los días 21 y 22 de marzo, uno de los conferencistas expresó que esta situación del liberalismo económico a ultranza no está funcionando.

Pero también dijo que hay que pensar en la visión futura, porque no todo puede quedarse anclado en una sola época y pone como ejemplo que mientras aquí se están haciendo refinerías, en empresas como Tesla están fabricando una batería alimentada por energía solar que va a durar 30 años, y también en la mayor parte del mundo se piensa que la energía solar o eólica son las que deben predominar.

Sin embargo, aquí en México nuestro presidente sigue terco con poner recursos en las refinerías y apostarle al petróleo, que ya no es la solución, porque aparte de que se va a terminar algún día, contamina y los hidrocarburos son fuente de enfermedad.

Es tiempo de abrir los ojos, pensar con la visión de una nueva realidad, la de la inteligencia artificial y la energía solar y no en el petróleo y en la concentración del poder por el estado, que desgraciadamente está preconizando AMLO.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Hay que buscar nuevas soluciones económicas que resuelvan pasados inciertos. El liberalismo sirvió, quizá, igual que el socialismo, pero ahora hay que dejarlos en la historia.





luisetodd@yahoo.com