Nacido en digital: el fenómeno de las campañas nativas

Me fascina trabajar en una empresa de tecnología y ayudar a marcas de consumo masivo, con las que interactuamos todos los días, a transformarse digitalmente. Sin embargo, no ha faltado el curioso que, al conocer más de lo que me ocupa gran parte del día, me reclama: “ah, los anuncios de YouTube, todo mundo los salta”. Para esta persona y para todos aquellos que potencialmente harían lo mismo, les tengo una noticia importante.

Si bien mucha gente se salta los anuncios, el formato de Trueview, fue pensado específicamente para eso, para darle el poder a la audiencia, y si el anuncio que está viendo no es relevante, o no captó su atención, puede retirarlo con un movimiento de su dedo.

En este ambiente, donde el consumidor tiene el sartén por el mango, o más bien, el poder en el dedo, YouTube es la plataforma de video online más utilizada en el mundo, con más de 1.9 mil millones de usuarios activos. En México, de acuerdo con un estudio de Ipsos: 58% de los mexicanos encuestados ingresa a la plataforma varias veces al día y el 19% lo hace al menos una vez.

Esta realidad de consumo le entrega a YouTube un rol fundamental a la hora de influenciar los hábitos de compra de los internautas nacionales, en una amplia diversidad de categorías y a lo largo de múltiples audiencias. Por eso, 71% de los adolescentes han visto un comercial completo en YouTube, sin saltarlo.

Pero para lograr ese “no me saltó y me vio completo porque quiso, y no porque no le quedaba de otra”, las marcas tienen que pensar primero en digital, y tienen que crear contenido que sea tan bueno, que no quieras saltarlo.

Uno de estos casos es el creado por Coca Cola en colaboración con Google donde guión, ritmo, posición de cámara e historia dieron prioridad a las posibilidades de las plataformas digitales y tomaron en cuenta las mejores prácticas y aprendizajes de muchas marcas y generadores de contenido alrededor del mundo.

Estas son cuatro de las lecciones (El ABCD) que se tomaron en cuenta para dicha campaña y pueden servir a otros que busquen aprovechar al máximo plataformas como YouTube o el Asistente de Google:

A -ATRAER: Atraer en los primeros cinco segundos al usuario para engancharlo y EVITAR el tan odiado DEDAZO del skip.

B - BRANDING: Que la marca aparezca de manera sutil y natural.

C - CONECTAR: Cada video debe de tener una manera de conectar con el usuario. En este caso, tomar un punto de partida en las diferencias como tensión para mantener al espectador hasta el desenlace.