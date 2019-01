¿Podrá Brady y Patriotas vencer a la Casa?

En los últimos 17 años, los Patriotas de Nueva Inglaterra han podido demostrar ganar en cualquier circunstancia y superar cualquier tipo de rival u obstáculo. En el Super Bowl LIII, el equipo de Tom Brady necesitara demostrar que también puede vencer a la casa.



En una de las frases más reconocidas en el mundo de las apuestas es que la casa nunca pierde.



Los casinos en Las Vegas inmediatamente, al saber cuál sería el enfrentamiento en el Super Bowl LIII colocaron a los Carneros de Los Ángeles favoritos por 1.5 sobre Nueva Inglaterra. No obstante, inmediatamente en los próximos días eso cambió, en algunas casas de apuestas, hasta - 3, a favor de Patriotas.



El lunes se estaba dando a conocer que un casino en Nevada estaba recibiendo el 96% del dinero en los Patriotas. Parte de eso, seguro fue ver como Nueva Inglaterra pudo vencer a Kansas City en el Juego de Campeonato de AFC tras no entrar como el favorito en un juego con Tom Brady de quarterback titular en 67 partidos.



No obstante, según reportan ya se estabilizó el dinero en alrededor de -2.5 pocos en - 3 a favor de los Patriotas.



También en las altas y bajas, la línea abrió en 58, la cifra más alta en la historia del Super Bowl, pero eso igualmente bajó a 56.5. Según el portal de CBS en Estados Unidos, el 57% del dinero se está apostando en las bajas.



Entonces al parecer, Brady no sólo tendrá en contra a los Carneros de Los Ángeles, pero buscará demostrar que si le puede ganar a la casa.