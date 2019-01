Tom Brady no debe retirarse

El quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, estará jugando en su noveno Super Bowl y sigue desempeñando a un gran nivel a la edad de 41 años de edad.



Muchos aficionados y colegas opinan que debería retirarse o quisieran que dejara la NFL después del Super Bowl LIII ante los Carneros de Los Ángeles.



No obstante, él ya salió a decir previo a viajar de Boston a Atlanta, que hay cero probabilidad de que se retire. La pregunta que tengo es ¿por qué quieren que se retire?



Primero, en cuestión de calidad de juego, es cierto no fue su mejor campaña estadísticamente en la Liga, pero cualquier equipo, o mínimo 25 franquicias de NFL se morirían por tener a un QB como Brady. Lanzó para 4311 yardas, 29 touchdowns y 11 intercepciones.



Además Brady tiene una cualidad al igual que una gran mayoría de los mejores atletas del mundo, y eso es que le encanta competir y es por eso que es tan difícil dejar de jugar. No encuentran algo similar en otra profesión. Por esa misma razón, batallan para decir adiós.



Como son verdaderos competidores, cuando alguien los cuestiona si todavía tienen la misma calidad de alguien, si todavía pueden jugar a su mismo nivel, ellos van a tratar de demostrar lo contrario.



Yo encuentro esta estadística similar en otras leyendas como Emmitt Smith, Jerry Rice, Johnny Unitas, Brett Favre. Ellos siguieron jugando lo más posible, prácticamente hasta que ya los equipos no los querían.



Algunos ven esos finales de carrera como algo negativo, pero a mí me encanta porque entiendo que es por lo mismo que son jugadores de Salón de la Fama, que entraron en su primer año de elegibilidad.



En mi opinión, no se debe retirar, no quiero que se retire. Debemos apreciar su calidad y su grandeza lo más que se pueda y valorarlo. No volverá a haber alguien como Tom Brady.