Las calificadoras no entienden de moral

Cuidado: también eres esclavo de tus silencios.

Florestán



Desde el lunes por la noche, el gobierno del presidente López Obrador sabía que la agencia Fitch iba a revisar a la baja el perfil crediticio de Pemex.



Y le digo que desde entonces, porque ese día las cabezas de Hacienda recibieron a los analistas de esa agencia a los que confirmaron las dudas sembradas en el rod show de la delegación SHCP-Pemex en Nueva York, con los principales fondos, bancos e inversionistas que quedaron preocupados.



Y para ello baste remitirse al documento de 30 cuartillas de Barkleys, que fue quien organizó la visita, pero sin prepararlos ni entrenarlos. No obstante eso, a quien le habían encargado esa visita, los acabó de sepultar con su nota.



En esos encuentros los analistas no encontraron, ni vieron, ni escucharon lo que querían encontrar, ver y escuchar: un plan financiero sólido para garantizar la viabilidad financiera de Pemex, y lo que registraron les dejó más dudas y preocupaciones que certidumbre, que fue la gran ausente de ese circuito.



Tras la visita, los mercados empezaron a desconfiar y así llegó la reunión que le decía del lunes con los analistas de Fitch que al escuchar los proyectos y planes oficiales para Pemex, salieron para preparar la nota que dieron a conocer el martes en la que recortaban en dos puntos el perfil crediticio de Pemex que además dejaban en negativo.



Ayer, el presidente López Obrador respondió como era previsible: descalificó a Fitch, que tachó de hipócrita y cómplice, porque permitió el saqueo de Pemex y nunca dijo nada.



Esta reacción no resuelve el problema diagnosticado en la amplia nota de Fitch, no responde el fondo y el Presidente retoma su mejor discurso: la lucha contra la corrupción, que dice que ignoran, lo que es cierto, y su capital moral, lo que las calificadoras ni saben que es.



Ellos van a lo suyo: los números, las cuentas y el futuro, ignorando el pasado y la moral.



RETALES



1. ALIVIO. Anoche se le cumplió un deseo al presidente López Obrador: Moody´s mantuvo la calificación de Pemex en perspectiva de estable para todo este primer semestre de 2019, lo que es un tanque de oxígeno tras el fitchazo. Pero la agencia condicionó el plazo a que muestre su rentabilidad. Difícil prueba en las actuales condiciones;



2. VACÍO. A la renuncia de Monserrat Ramiro de la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ésta ha quedado anulada, ya que con las renuncias de otros comisionados no puede sesionar porque el quórum es de cuatro y ya solo quedan tres comisionados; y



3. JUAY. Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, hizo un descubrimiento que podría causar una revolución global: que los maestros no necesitan saber inglés para enseñar inglés. ¡Caracho! Me hubieran dicho antes. Esteban, ¿cuándo empiezo a dar clases? Te dejo mi whats.



Nos vemos mañana, pero en privado

lopezdoriga@milenio.com

@lopezdoriga

lopezdoriga.com