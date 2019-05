Se dice en la grilla

Que esta vez los consejeros del Ietam no andaban tan permisibles como en otras ocasiones, y aplicaron una multa a la candidata panista Imelda San Miguel, del distrito 02 de Nuevo Laredo, por no retirar propaganda de precampaña e incumplir medidas cautelares; tendrá que pagar 42 mil 245 pesos. Otro candidato sancionado fue el panista Juan Enrique Liceaga Pineda, aunque solo le tocó una amonestación pública, un dizque regañito por no haber retirado su publicidad de la precampaña.

Que una de las aspirantes a dirigir la directiva del Movimiento de Regeneración Nacional, Bertha Luján, sostuvo una gira por Tamaulipas. Excontralora en el gobierno de la ahora Ciudad de México, fundadora del partido y quien está muy cercana con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió con la intención de integrar a todos los militantes y seguidores, ante la renovación del CEN que será el noviembre.

Que para ello, Bertha se encontró con actores políticos del partido en el estado, entre ellos el alcalde de Ciudad Madero Adrián Oseguera Kernion (quien no anda tan perdido de estos asuntos políticos), como otros miembros morenistas en la región, donde se pidió hacer una unificación de la estructura ante la elección interna que está en puerta.

Que el control que algunos directivos priistas tratan de ejercer en los municipios va perdiendo fuerza; tal es el caso de Miguel Cavazos, titular de la Secretaría de Organización en el Comité Estatal, pues al arrancar las campañas no logró operar en varios distritos, caso la zona sur, por lo que han tenido que entrarle los locales a organizar a los militantes que sobreviven. Ahora que viene el final intenta meterse, pero ya no se lo permiten.

Que con todo el relajo que se armó en la selección de los candidatos, definitivamente Mauro Reyes López se deslindó por completo de su función como dirigente de Movimiento Ciudadano en Ciudad Madero. Dicen que antes del 2 de junio les dirá “muchas gracias y hasta luego” tanto a Gustavo Cárdenas como a Mario Ramos.