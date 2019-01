Tlahuelilpan y México Libre

Hasta el corte de ayer viernes iban 110 muertos por la tragedia de aquel municipio de Hidalgo, no quiero abundar más en todo lo ya dicho, quizá tan solo mencionar las aberrantes peticiones de los afectados al buscar ser indemnizados por el gobierno federal ante la muerte o lesión de alguno de los suyos, es hasta pueril leer eso, y viene a reforzar el marco de referencia del que le he venido hablando: Somos como niños, queremos aún ser rescatados por un padre al que le achacamos todos nuestros males, y este papá nuestro (Gobierno) al parecer quiere seguir tratándonos así, a todas luces por conveniencia maquiavélica.



Y como si fuera un guion de película oportunista, en medio de este caos, “convenientemente” Doña Margarita Zavala y sus chicos, han dado a conocer su intención de crear un nuevo partido político (otro más), llamado México Libre, si, ya sé que veo moros con tranchetes, ya sé que me dirá que no tiene nada que ver, que ellos están en su derecho y en los tiempos que el INE les marca, aunque en sentido estricto tenían hasta el 31 de enero para hacerlo, pero a mi parecer lo acaecido en la semana les vino como anillo al dedo para decir que ellos serán los nuevos restauradores de la política mexicana y que mas haya de conquistar el poder, buscan crear el bien común de nuestro país (parece fábula de cuento).



En fin, ya se esta cocinando un nuevo panorama de fuerzas políticas en este nuestro país, porque además del de Margarita, las malas lenguas dicen que Doña Gordillo también le entrará con su partido político por igual, y la ineficacia del gobierno federal (no del Estatal que creo ha estado a la altura) ante la explosión de Tlahuelilpan parece ser el pretexto ideal para empezar a hacer este tipo de cosas.







