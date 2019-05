La gran final

Todos los directores técnicos son muy importantes, están los que son muy buenos en los entrenamientos, otros en los juegos porque diagnostican y ajustan en ese momento, otros que son muy buenos en el plan de juego a desarrollar, otros son buenos en el espionaje de cómo juega el rival y qué hacer en la ofensiva como en la defensiva, claro que todo depende del material humano que tengas, eso te da la pauta para planificar la estrategia.

Diego Alonso, en la ida en casa gana porque se fue al frente, les robó el balón, tuvo la posesión del mismo, tuvo llegadas, no los dejó jugar y eso trajo como consecuencia la victoria.

Juego de vuelta, no sé si Alonso planeó esperar o contragolpear porque Tigres se fue encima y no los dejaba salir, parecía que la estrategia mandada era esa, le costó caro porque les empataron y en el segundo tiempo quiso pero ya no pudo meter el gol que les daba el pase, muy mala estrategia del entrenador Alonso, si se va al frente de tú a tú con Tigres quién sabe qué hubiera pasado, lo que se vio el que poco aspira, poco gana, creo que él perdió el pase a la final.

León contra América, juego muy disputado en León, iban perdiendo por 1-0, al empezar el León con un cabezazo de Macías que pegó en el poste fue un aviso de que el León quería el triunfo, sin embargo, creo que Nacho Ambriz se equivocó en el parado de equipo al poner en media cancha a dos estupendos jugadores como son Rubens Sambueza y Luis Montes, pero las características de ellos son de tendencias ofensivas, esto le abrió la puerta al América, tenían la media cancha y llegaban con mucha facilidad contra la defensa, llegó el gol de América en un tiro de esquina y cabezazo de Bruno Valdez, al que dejaron solo en un bloque.

Para el segundo tiempo, Ambriz corrigió y puso a Rodríguez, medio de contención nominal que no había comenzado por venir de una lesión y cambió el panorama. El León empezó a dominar y jugaba mejor, sin embargo, Sambueza comete el mismo error de hacer faltas innecesarias y es expulsado, dejaron al León con menos hombres. América hace cambios buscando ser más ofensivo y mete a Oribe Peralta y Henry Martín, todo su arsenal ofensivo. Cuando expulsan a Guido Rodríguez se emparejan las cosas y así termina el juego con un empate pero por mejor posición en la tabla pasa el León y ahora el próximo jueves el primer juego de la final, hagan sus apuestas señores, se nos vienen dos estupendos juegos esta semana.

Hasta pronto.

