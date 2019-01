Un pedazo de Amazon para ti

Una acción de Amazon cuesta mil 672 dólares, unos 31 mil pesos. Hay otras más accesibles, como una del Naftrac, que vale 43 pesos, o una de Cemex, que está en 10.



El precio de las acciones no es, necesariamente, lo que asusta al inversionista normal del mercado accionario. Pero es un factor que se suma a los altos costos de entrada y administración de una cuenta de inversión, así como al miedo de poner el dinero en la bolsa, que viene, en realidad, de la percepción de que hacer crecer el dinero que sí tenemos es muy difícil.



En México solo una de cada 200 personas tiene una inversión en una casa de bolsa, esto es equivalente a unas 260 mil cuentas, según datos de CNBV.



Somos 52 millones de mexicanos económicamente activos los que podríamos invertir.



“Queremos convertir a México en un país de inversionistas”, me dijo Javier Martínez Morodo, director de GBM Digital y la mente detrás de Piggo y GBMHomebroker, dos plataformas de ahorro e inversión cobijadas por la casa de bolsa mexicana.



Hacer de México un país de inversionistas es emocionante, pero suena a tarea titánica: solo unos cuantos invierten; no tantos tenemos cuenta de ahorro (solo 37 millones, incluyendo aquellas que se abrieron para recibir un apoyo financiero del gobierno, según la ENIF 2018); y a pocos parece interesarnos el tema financiero (solo dos de cada 10 compara entre productos financieros antes de adquirirlos).



Javier es optimista… Su objetivo, cuenta, es más sencillo gracias a la tecnología y una alianza estratégica con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que permitieron bajar los costos de operación lo suficiente para ofrecer a los mexicanos abrir cuentas de inversión en GBMHomebroker con solo mil pesos y cero costos administrativos. Antes, el monto de entrada a la plataforma era de 100 mil pesos.



¿Se puede hacer algo en el mercado accionario con mil pesos? Javier asegura que sí y cita más precios de acciones accesibles y un par de rendimientos (el Naftrac, por ejemplo, desde 2010 ha dado 43 por

ciento).



El compromiso de GBMHomebroker con la BMV, a cambio de bajar sus costos, fue duplicar el número de cuentas en México, es decir, llegar a 520 mil en un año. Hoy GBMHomebroker tiene entre 25 y 30 mil cuentas. Deberán crecer 10 veces.



Ese apretón de manos pondría a muchos a temblar. Javier dice: “Hay que democratizar las inversiones porque invertir es la única manera de lograr lo imposible, como una casa, un patrimonio. Y eso se refleja en libertad”.



La libertad financiera es, o debería ser, la meta de todos los mexicanos, no importa los obstáculos o los compromisos.

@vivircomoreina