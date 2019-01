"Huachicol", claves de redacción

En la vorágine de acontecimientos que se da en relación al combate a la extracción y comercialización ilegales de combustibles (derivados del petróleo) en México (llamado huachicoleo), es dable echar un vistazo a los términos afines que se utilizan en el periodismo y comentar algunas claves de redacción.



Partimos de la premisa que la palabra huachicol y sus derivados no están registrados en el Diccionario de la Lengua Española (DLE) en la acepción a que nos referimos en este artículo.



Rastreando el origen del término huachicol, una de las notas más completas es la de Ángel Soto de Milenio México, que nos indica: “Su origen está relacionado con la palabra guacho (derivada del maya waach), que, según el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), tiene la acepción de ladrón.



“Aunque el Diccionario del Español de México recoge el vocablo con la grafía ‘c’, cuachicol, que nombra a una especie de pértiga que lleva en un extremo una canastilla, utilizada para bajar fruta, como manzanas, peras, guayabas, del árbol… Pero hay otra acepción, recogida por la AML y la Academia Mexicana del Tequila, según el cual huachicol es una bebida destilada, adulterada con alcohol”.



De acuerdo a los criterios de la Real Academia Española (RAE), como huachicol y sus términos derivados no los tiene registrados, y tampoco la Fundéu los ha adoptado, deberán escribirse en cursivas.



Hay otro glosario que deseo comentar como sugerencia de claves de redacción. Se trata de la palabra desabasto, que no está inscrita en el DLE, sobreentendida como la falta de abastecimiento; otras que no están contempladas en el DLE son cubitanque, (tanque en forma de cubo), carrotanque (camión o carro con tanque o tanques) y ferrotanque (ferrocarril que lleva uno o más tanques en sus vagones), transportes utilizados para el traslado de combustibles derivados del petróleo.



Estas palabras deberían escribirse en itálicas (o cursivas) debido a que no forman parte del DLE, pero en diarios del país, las hemos visto utilizadas con letras normales (les llaman “redondas”, que no me gusta porque además de líneas redondeadas tiene líneas verticales).



No debe considerarse que si no se escriben en itálicas, es incorrecto, porque el uso general hace la norma. Solo es cuestión de tiempo (no sabemos cuánto) para que todas las palabras abordadas en este artículo sean registradas por la RAE y la AML, o que inicien su proceso de adopción en la Fundéu, que es la “Fundación del Español Urgente”, y por supuesto que ya urge.







