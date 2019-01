De futbol casero y desaciertos…

Una vez pasada la euforia de los juegos de campeonato de la NFL y al ver que mis tristes pronósticos solo fueron acertados en la parte que corresponde a los Patriotas, hoy, mis tres ávidos y entusiastas lectores, me toca darle una pequeña repasada a lo que hasta el momento se ha visto de nuestro pobre, mediocre y cada día más jodido futbol casero.

Déjenme les cuento que, aunque anduve metido en el futbol americano, siempre me di tiempo para leer diarios y observar programas especializados en futbol mexicano. Y con honestidad les digo que lo hago para estar informado y no porque esto me provoque ahora mismo entusiasmo alguno.

Y no sé ustedes, pero de hecho les confieso que yo tengo que jugarle al maestro adivinador y entrarle con fe a las quinielas de fucho para tratar de hacer los juegos un poco más llevaderos e interesantes, cosa que desde luego no he logrado. Probablemente yo tengo mala suerte para elegir los juegos y de plano verlos me lleva al nivel del sueño profundo en cuestión de minutos.

He visto que durante mi ausencia y en un alarde más de estupidez consuetudinaria, los directivos de la Federación Mexicana, encabezados por Guillermo Cantú, trajeron a la dirección técnica de la selección mexicana al argentino Gerardo Tata Martino, que es completamente ajeno al entorno mexicano. Parece que no entienden y mucho menos aprenden de la experiencia frustrante con Juan Carlos Osorio.

Y quiero que sepan que obviamente no dudo de la capacidad de Martino. De hecho, en su paso por el FC Barcelona en la temporada 2013-2014 no pudo conseguir el campeonato por apenas tres puntos -dejándolo en manos del Atlético de Madrid-, esto pese al equipazo que tenía. Curiosamente esa temporada me recordó a Ricardo Lavolpe en Argentina, cuando pese a todos los pronósticos logró que Boca Juniors perdiera un título que prácticamente tenía conquistado.

A nivel selecciones pasó por Paraguay y Argentina, donde llegó a tres finales de Copa América, todas perdidas. El caso es que no cualquiera llega a la disputa de un campeonato y él sí lo logró... Y tres veces seguidas, aunque perdidas... Perdidas.

Si a eso le sumamos que leí todo tipo de críticas por pensar en “argentinizar” nuestra selección con jugadores naturalizados, entonces ¿fue una buena idea traerlo? ¿Creen que empezar por descartar jugadores mexicanos desde el inicio es buena alternativa? Yo personalmente pienso que lo que mal empieza mal acaba, pero ya veremos.





