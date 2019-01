Vivir del erario, objetivo de muchos que jamás trabajarían en una empresa o por su cuenta.



A propósito de esta reflexión, el lunes pasado me enteré que Margarita Zavala y su marido, registraron un nuevo partido político. En el evento, Zavala dijo que su partido pretende “restaurar la política” y “construir el bien común, más que conquistar el poder”. ¿Tendrá Margarita una remota idea del significado RESTAURAR?



En política, restaurar es instaurar nuevamente un régimen que hubo antes. Evidentemente la señora no se ha percatado que más de 30 millones de mexicanos votaron contra de los regímenes que durante nueve décadas saquearon nuestro país. ¿Es eso lo que ella pretende “restaurar”?



Los Zavala-Calderón nombraron Mexico Libre a su partido. Ese nombre trajo a mi memoria la Cuba Libre: (CocaCola con ron). Encarrerados en la creatividad, tal vez esta asimétrica pareja decida que México Libre sea también el nombre de alguna de las bebidas espirituosas que disfruta Calderón.



Me inclino a supones que él y ella pretenden ahora esquilmar más al erario, porque Felipe ya no cobra pensión, aunque tal vez tienen “ahorritos” que él atesoró mientras fungió como “presidente”, además de los jugosos negocios que maquinó atrás de la puerta de Los Pinos.



Muchos articulistas y reporteros anti AMLO, nunca cejaron de afirmar que él no trabajaba. Cuestionaban el origen del dinero para efectos de su campaña. Hoy, ni Margarita ni Calderón trabajan, sería bueno saber cómo financiarán su Mexico Libre.



Con los antecedentes de ambos, serán pocos los que participen con ellos.

Poca memoria, o poca vergüenza



¿Olvidó Margarita que en los debates que participó en pos de la presidencia hizo un ridículo mayúsculo? ¿Olvidó Margarita que hizo trampa con las firmas que exigía el INE para su registro como candidata? ¿Olvidó Margarita que durante la presidencia de Felipe, su compañero de fórmula, hubo 121 mil 683 asesinatos por la guerra contra el narco y 26 mil 112 desaparecidos1? ¿Olvidó Margarita que debido a la inoperancia de su compañero de fórmula, éste puso en charola de plata el regreso del PRI a Los Pinos? ¿Olvidó Margarita que a su compañero de fórmula le quedó grande la presidencia de México, lo cual no necesariamente se debió a su corta estatura, sino a sus limitadas capacidades? Margarita requiere que le refresquen la memoria. O qué, ¿aparte de poca memoria tendrá poca vergüenza?







Inverosímil

Un ladrón entró a una casa. Ató a los dueños y saqueó todo lo que pudo echar en una cubeta que llevaba. En la cocina se topó con un tostador de pan, el dueño le advirtió que el tostador tenía los cables “pelones”, que tuviera cuidado por aquello de los toques. El delincuente no hizo caso, por su codicia juntó los cables “pelones” y se electrocutó. Ahora, los deudos del tunante le piden al dueño de la casa que los indemnice y pague los costos del funeral.