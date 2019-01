Este año se sustituirá red de agua potable de Neza: RDLB

Claudia Hidalgo

La sustitución de las redes de agua potable en Nezahualcóyotl, luego del sismo del 2017, lleva 30 por ciento de avance y deberá estar concluida este mismo año, dio a conocer el secretario de Obra Pública en la entidad, Rafael Díaz Leal Barrueta.



Esta, consideró, es la obra más importante de este ejercicio fiscal, a la cual le están apostando cerca de 800 millones de pesos para sustituir las redes de agua potable de poco más de la mitad de todo el territorio municipal.



















250 km de tuberías

Se trata de sustituir una extensión de 250 kilómetros de tubería que representan, prácticamente, cuatro veces la distancia entre la capital mexiquense y la Ciudad de México o ir del municipio de Calimaya a la ciudad de Morelia, en Michoacán.

La razón, dijo, es que esta infraestructura tenía más de 50 años de vida y por ello no soportó los movimientos telúricos de septiembre del 2017, lo cual ocasionó problemas de abasto en toda la zona que esperan resolver por completo con estos ajustes.

“Es una obra que no se había hecho en muchos años. La antigüedad de esa tubería es de más de 50 años, es una extensión de 250 kilómetros. Estamos haciendo todo por debajo del suelo. La gente casi no se entera de lo que estamos haciendo. Es una obra gigante que no se ve pero se va a sentir”.





La extensión cubre al menos 66 colonias de las más de 100 que tiene este municipio, uno de los cinco más poblados de la entidad, con tan sólo 63.47 kilómetros cuadrados y una densidad superior a las 17 mil 500 personas por kilómetro cuadrado.

Aclaró que para mejorar el suministro no se va a sacar más agua del subsuelo, sino a aprovechar mejor lo que tienen, evitando tantas pérdidas, las cuales como en otros lados está calculada en 50 por ciento y con esto van a rescatar entre el 40 y 60 por ciento del suministro que hoy no llega a los domicilios.









“No es que saquemos más agua del subsuelo, sino que aprovecharemos mejor el caudal. Si de 10 litros se pierden cinco en fugas, con esto vamos a poder rescatar 2 o 3 litros adicionales y esa misma agua se va a distribuir mejor”.



Esta obra derivó de los sismos de 2017, porque la red tuvo muchas fracturas y empezó a derramarse por todos lados. Se trabaja con recursos del Fonden.





