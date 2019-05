Germán Martínez Cázares presentó su renuncia a la Dirección General del IMSS y acusó que "algunos funcionarios" de la Secretaría de Hacienda ejercen una "influencia perniciosa" en el instituto.

En una carta presentada al Consejo Técnico del IMSS, Martínez Cázares explicó su dimisión y dijo que algunas de las medidas adoptadas por Hacienda son "de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal".

Lee aquí la carta íntegra:

La cuarta transformación no son cambios burocráticos, sino revolución cultural.

Además acuso que los funcionarios de Hacienda no quieren dialogar con el IMSS , quieren imponer. Estos son ejemplos de algunos intentos:

1.- Para cumplir con las instrucciones de austeridad y disciplina del gasto, ordenadas por el Presidente, suscribí y entregué el 14 de diciembre de 2018, el oficio No. 09 52 170500/124, solicitando criterios específicos de control presupuestario conforme al marco jurídico aplicable del IMSS . Jamás se respondió el escrito.

2.- Para autorizar las contrataciones de personal con las que operan para el ejercicio fiscal 2019, y el participar en el Rediseño de la Estructura Organizacional , dirigí otro oficio, el No. 09 52 170500/079 de fecha 29 de marzo de 2019, que tampoco jamás se respondió.

4.- Por último, como lo comenté en la sesión pasada de este Consejo Técnico, tenía concertada una cita el 2 de mayo pasado para resolver, en definitiva, la situación del IMSS , y se me canceló de última hora, sin explicación.

"el Instituto no estará obligado a concentrar en la Tesorería de la Federación sus ingresos"

lo puede hacer el IMSS , siempre que no le pongan obstáculos, barreras y desconfianzas externas.

No cuido mi futuro personal, ni lo subordino a acomodos en los sillones del gobierno. No defiendo a farmacéuticas, ni a proveedores o constructores. El motivo de este diferendo con algunos funcionarios de Hacienda no es la compra de medicamentos, es fortalecer y respetar al IMSS.