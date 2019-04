Abusar de la prisión preventiva no disminuye el delito

Miguel Ángel Puértolas

Entrevistada en el marco del XII Simposium de Criminología y Criminalística en León, la directora del Instituto Latinoamericano de la ONU para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Cecilia Sánchez Romero, consideró en general que no se están atacando las causas que llevan a las personas a delinquir y en cambio se empieza a abusar de figuras como la prisión preventiva.

Consideró que en América Latina debe de iniciarse con un cambio en los modelos económicos inequitativos, pues el 80% de los internos en los penales tiene relación a delitos relacionados con el patrimonio y la propiedad.

¿A qué se dedica Instituto Latinoamericano de la ONU para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente?

Tiene un mandato de apoyar a todos los gobiernos de las naciones en temas vinculados a la prevención del delito, la justicia penal, sistema penitenciario, derechos humanos, la delincuencia juvenil y los aspectos ligados a los temas de justicia y prevención.

Acompaña a los gobiernos con investigación, con capacitación y formación en propuestas dirigidas a hacer de los Derechos Humanos el eje fundamental del estado, es solo que le permite posicionarse en todos estos temas.

Hay que revisar la política penal, hay que determinar si el sistema no está acudiendo demasiado a la pena privativa de libertad, hay un uso excesivo de la pena de prisión en toda la región es decir se abandonó la idea de penas alternativas, se acude únicamente la pena por excelencia sin medir las consecuencias que esto tiene.

¿Esto a qué nos lleva?

Las consecuencias son el gran nivel de hacinamiento en los centros penales, la violación de derechos humanos que esto ocasiona y la dificultad enorme para poder trabajar con verdaderos problemas de inserción porque si se tiene sobrepoblación eso es un caldo de cultivo para mayor violencia.

Lo más grave aún es que esto se trasciende a las personas privadas de la libertad porque el aislamiento y la violencia en estas condiciones trasciende a la familia, ellos reciben el impacto de esa mala atención, reciben el impacto de esa falta de oportunidades porque muchos de ellos eran quienes mantenían sus hogares y ahora se encuentran recluidos.

Acudiendo a la prisión preventiva se cree que habrá disminución de delitos pero esto no es así.

El tema es ese, se ataca la consecuencia, pero no la causa y además hay un discurso muy demológico, se le hace creer a la ciudadanía que con más legislación penal, que con más encarcelamiento, la seguridad de los países va a mejorar y eso es absolutamente falso.

Porque al final de cuentas el delincuente no piensa en la pena.

Porque la pena no es intimidatoria, porque el delincuente no es que vaya a delinquir y olvidar que hay toda una consecuencia que están ligadas a la inequidad social, una sociedad donde no hay salud, educación, vivienda para enormes sectores de la población.

El 80% de la población penitenciaria en casi todos los países lo está con delitos contra la propiedad y eso debe de llamarnos la atención porque eso significa que es el recurso normal de subsistencia y si el estado entonces no invierte en prevención y mejor distribución de la riqueza, porque si estas personas encuentran otros apoyos, no delinquen.

En muchos países la certificación del registro de antecedentes penales se les pide a las personas para los trabajos ¿y las personas que viene saliendo de prisión? ahí sí hay una norma que aprobaron una norma que impida que para efectos laborales las personas deben de presentar sus antecedentes porque pasó por la prisión.

Además que debería de estarse cuidando del tema de la reinserción

Por otro lado, es darle sentido al castigo, ¿para que castiga el estado? para vengarse de la persona para humillarla y de más o para que opere todo un proceso de autoevaluación con un acompañamiento técnico de cultura de educación dentro de los centros penales. El estado debe de dar la oportunidad de que se desarrollen las competencias para que sea una persona de bien.

Desde el organismo que dirigen, ¿cómo ven lo que está sucediendo en México donde hay una criminalidad muy específica que es la relacionada con la Delincuencia Organizada transnacional?

Por supuesto que rompe el esquema de la delincuencia asociada a delitos con la propiedad, sin embargo, hay que empezar identificando los grandes grupos de esta naturaleza ya que se aprovechan y usan a personas que pertenecen a los estratos más bajos, una sociedad que tenga mejores condiciones difícilmente va a proveer a grupos de materia prima porque habrá menos oportunidad de captar a las personas.

El estado debería dirigir todos los recursos esta criminalidad, pero lamentablemente se hace todo el esfuerzo por combatir y atrapar al delincuente convencional, al que roba los celulares y mientras tanto los criminales organizados están trabajando casi que impunemente en muchas ocasiones.

¿Hacia dónde debería de caminar América Latina en materia de sanciones y en materia de reinserción social?

América Latina debe de cambiar a la definición de su modelo económico porque mientras se sigan teniendo estos modelos económicos tan inequitativos tendrá condiciones óptimas para que haya mucha criminalidad en primer lugar esa transformación.