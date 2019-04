El ferrocarril en México

Ya en 1540 Blasco de Garay había presentado al emperador Carlos V un esbozo de máquina movida con vapor, aplicable a la navegación. Más tarde, en 1690, Denis Papin concibió la primera máquina de émbolo que, perfeccionada por James Watt en 1767 se aplicó a la industria por 1785, por R. Fulton a la navegación en 1807, y por George Stevenson a la locomotora, en 1825.

La Revolución Industrial iniciada en Inglaterra inició un auge económico que dio lugar a un proceso irreversible. Allí comenzó con la mecanización de la industria textil, luego en la manufacturera y por último en el transporte de personas y mercancías en locomotoras y barcos de vapor. En Estados Unidos se inició por 1830, mientras que el automóvil y el avión surgieron hasta el siglo XX.

Acerca del ferrocarril mexicano, en un libro editado por la Sría. de Comunicaciones y Transportes a finales del S. XX, se relata que en 1837 el gobierno mexicano otorgó al español Francisco Arrillaga, la concesión para construir la línea México-Veracruz, que por conflictos internos y la Guerra de los Pasteles con Francia no llegó a realizarse. Bajo el gobierno de don Antonio López de Santa Anna , en 1850 se construyeron 13.6 Kms. de vía entre Veracruz y El Molino, con carros de primera y segunda clase. Se intentó después comunicar a Veracruz con el Pacífico sin resultados, y la familia dedon Antonio Escandón negoció un convenio con don Benito Juárez, cancelada por las guerras de Intervención y del Imperio. Bajo el imperio de Maximiliano se concedió a una compañía inglesa, la Cía. Limitada del F. C. Imperial Mexicana, con subsidio del Estado, la construcción de la vía México-Apizaco, un tramo de 139 Kms., que inauguró el emperador. Luego, Benito Juárez le otorgó a la compañía la propiedad perpetua, fuertemente atacada por la prensa, hasta que modificó el convenio. En septiembre de 1869 se inauguró el tramo Apizaco-Puebla y el resto se terminó en Dic. 1872, habiendo ya fallecido Juárez. El Presidente Lerdo de Tejada y su comitiva salieron de la Cd. de México el 1 de enero de 1873, recorriendo los 423.7 Kms. entre México y Veracruz, via Orizaba. Un periodista escribiría: “La locomotora y su inmensa cauda de vagones van constantemente orillando abismos que causan vértigos…tantas sinuosidades tiene la vía que parece una enorme serpiente…”

Con el favor de Dios, así va a quedar instalada la Ruta Maya que va a alegrar y enriquecer a una región soslayada de México.