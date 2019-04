Los fundamentos defensivos

Ley de la vida: entre más callado haga uno sus cosas… mejor sale









Atlas gana el juego contra Santos, el resultado fue bueno, pero por favor señor Cufré, hay que ser más mesurado, el juego fue parejo, el Santos tuvo oportunidades pero no las metió, en cambio Isijara metió una muy difícil ya que el tiro fue entre dos defensas y al lado del poste del portero, Atlas tuvo oportunidades que también desperdició como Facundo Barceló que le centraron y erró con la cabeza, muy bien por Atlas que tenía muchos juegos perdiendo.

América vs Tigres, los contrastes en el futbol, el Tigres tuvo mayor posesión del balón, pero América muy bien parado atrás y con un portero muy bueno controló todo, el América se dio cuenta que por el lado derecho de Tigres puso a un muy buen mediocampista, Dueñas, pero no tiene la velocidad que se necesita para ser un lateral, y Renato que es un turbo se despechó con la cuchara grande, y en un servicio de Renato que fue recentrado por Guido Rodríguez, Bruno cabecea al travesaño y el rebote le vuelve e caer y remata con la pierna izquierda, Tigres se fue al ataque y con furia, pero América nunca perdió la cabeza y le asestó dos goles más, con esto quiero decir que no el que domina más y tiene el balón en su posesión, gana, sino el que mete el balón a las redes.

El Morelia contra León. El equipo León está en el pico del rendimiento pero ojo, ojalá no hayan llegado antes, faltan cinco juegos y la Liguilla, ganó al Morelia y se ve su poderío.

Monterrey contra Cruz Azul. Creo que vimos un buen juego y el gol de Avilés Hurtado valió la pena para disfrutarlo, qué pedazo de chilena, todo el año en ese estadio se han metido unos golazos, iba ganando Monterrey pero el Cruz Azul tuvo que hacer ajustes con la lesión, rotura del tendón de Aquiles al medio volante Salas y fue el amor propio de los azules que los sacó adelante, un empate merecido.

Pumas contra Chivas. En el futbol mexicano tenemos un grave problema en el balón parado en contra, lo vemos en la Selección Mexicana y en los equipos y qué mal marcan, y en Chivas no es la excepción.

Hay diferentes formas de marcación en el área grande.

1.- Marcación hombre a hombre, o sea personal pero para una acción siempre hay una reacción ¿Cómo contrarrestar esta forma de marcar? Haciendo bloqueos tipo basquetbol.

2.- Marcaje por zonas, se divide la caja uno a la peinada, otro al primer poste, otro al penal y otro a la pasada.

3.- Marca mixta, los dos mejores cabeceadores contra los otros dos mejores cabeceadores del equipo contrario y los demás en zonas, todas las formas son buenas lo que pasa es que hay que dominarlas y entrenar mucho esto.

Chivas marca muy mal en la caja y aparte hace muchas faltas innecesarias fuera del área, a Chivas con este resultado se le complica demasiado el panorama, ojalá que mejoren en este aspecto y esto va para todo el futbol nacional y no nada más en tiro de esquina, sino en bola parada diagonal o frontal, practicar las voces de salida para dejar al contrario en fuera de lugar, claro, no en los tiros de esquina. Qué tristeza dan las declaraciones de los jugadores cuando cesa a los entrenadores y siempre dicen lo mismo, nosotros somos los culpables, por qué no defienden a su entrenador jugando con cabeza para pensar, corazón para correr, y huevos para meter.

Hasta pronto.

