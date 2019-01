La apuesta por los jóvenes es una apuesta al éxito

Invertir en los jóvenes siempre será una decisión acertada. Los jóvenes representan el presente y futuro de nuestra sociedad, son la generación que constituye el pilar más importante de nuestro país. Hoy en México hay más de 32 millones de jóvenes entre 14 y 29 años y en nuestro estado la cifra supera los 916 mil de acuerdo a las proyecciones de CONAPO. Garantizar el acceso a oportunidades en el ámbito académico, económico, social, cultural, deportivo, es una obligación compartida entre los tres niveles de gobierno y en mi caso una convicción personal. En mi paso por la Secretaría de Educación Pública y a nivel federal en el programa PROSPERA tuve el privilegio de conocer a fondo el sector, trabajar junto a los jóvenes y en favor de su bienestar. Ahora, como Diputado en el Congreso de Hidalgo, y convencido de que los jóvenes son la clave para el desarrollo de nuestro estado, el compromiso permanece intacto y la responsabilidad es aún mayor.



Hoy, los servidores públicos que desempeñamos un cargo en la administración pública tenemos una gran oportunidad, tenemos que apostar por los jóvenes pues son y serán el motor de nuestro crecimiento y la palanca de nuestro desarrollo. Si no lo hacemos, está oportunidad podría convertirse en un riesgo, pues según las proyecciones del Consejo Nacional de Población, en los próximos 30 años la cantidad de jóvenes en Hidalgo se mantendrá cercana a los 800 mil y la población mayor de 65 años se triplicará y superará las 600 mil personas. Lo anterior implica que el apoyo sostenido a la juventud no es opcional, es un ganar-ganar; por un lado se da un impulso a un sector que presenta grandes retos, y además, se construye una potencial ayuda para la gran cantidad de adultos mayores que tendremos en el futuro.



A nivel federal, es necesario reconocer que se han lanzado dos importantes programas para apoyar a la juventud: primero, “Jóvenes Construyendo el Futuro”, cuenta con un presupuesto histórico de 44 mil millones de pesos y está dividido en dos vertientes, una educativa dirigida a 300 mil jóvenes que estén buscando realizar sus estudios superiores y una de capacitación encaminada a 2.3 millones de jóvenes donde se pretende vincularlos con centros de trabajo; segundo, “Universidades para el Bienestar Benito Juárez” que busca la creación de 100 universidades públicas. Si bien los programas atienden de forma significativa a los jóvenes, habrá que ser vigilantes, pues el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” está exento de reglas de operación y, por tanto, existe un riesgo de discrecionalidad en la repartición de los recursos. La universalidad de los mismos, es otro tema que a la luz de una política pública responsable requeriría una rectificación para dar más a quien más lo necesita y no a todos por igual.



A nivel estatal, en 2019 se destinaron recursos para el impulso de la juventud en tres grandes áreas: primero, en el ámbito educativo se destinaron más de 3,600 millones de pesos en educación media superior y superior, y 97 millones en becas para la educación; segundo, en materia de empleo se destinaron alrededor de 550 millones para el fomento al primer empleo, impulso a emprendedores y empleo productivo y decente; tercero, para el Instituto Hidalguense de la Juventud, encargado de incorporar a los jóvenes en el desarrollo del estado, se destinaron 8.5 millones. Cabe destacar la apuesta del Gobierno de Hidalgo por impulsar el desarrollo de habilidades en los jóvenes, a través de la capacitación y certificación de competencias que se enmarca en una alianza estratégica como lo es el programa “Crece Juventud”. Históricamente la actual administración estatal es la que mas recursos ha destinado a ester sector.



Si bien es cierto que el impulso a los jóvenes está considerado en el presupuesto estatal y federal, es necesario que esta responsabilidad compartida sea considerada como un eje transversal en el diseño de políticas públicas. Necesitamos saldar la deuda que tenemos con este sector, por mi parte en este primer periodo legislativo utilicé la tribuna del Congreso del Estado para promover el impulso a los jóvenes. Necesitamos cada vez hacer mas eco sobre la importancia de apoyar este sector.



Debemos continuar apoyando todas las iniciativas, programas o apoyos que estén dirigidos al desarrollo de nuestros jóvenes. Es una responsabilidad tanto moral como política.



Garantizar la educación, el desarrollo, las oportunidades, la salud y, en general, un elevado nivel de calidad de vida para cada uno de los jóvenes en el país y en Hidalgo, deberá seguir siendo una de las principales prioridades del gobierno en todos los niveles. Por mi parte, seguiré trabajando en su beneficio y, si algo tengo claro es que: “Con los jóvenes todo, sin los jóvenes nada”.

Twitter: @jmvalerapiedras