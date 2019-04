Hace algunos días, en un interesante libro, me encontré por primera vez con la paradoja del abejorro. Dada la relación entre su peso y la potencia de sus alas, atendiendo a las leyes de la aviación, técnicamente los abejorros no deberían poder volar. Sin embargo, al no estar conscientes de ello, logran hacerlo de cualquier manera.

Independientemente del estudio entomológico, aeronáutico y psicológico para explicar por qué los abejorros vuelan, esta habilidad para lograr cosas que para la mayoría resultan inexplicables es también de los seres humanos. Sobrados ejemplos existen de personas que han hecho posible lo imposible.

Durante estos meses de estudio en Estados Unidos, he conocido a muchos jóvenes que independientemente del complicado escenario en sus países, están dispuestos a prepararse académica y profesionalmente con la finalidad de cambiar positivamente el entorno en el que viven. Incluso cuando la mayoría les dice que lo que intentan no encuentra explicación alguna.

Particularmente jóvenes mexicanos en la escuela de gobierno de Harvard, quienes reciben críticas por su “afortunada posición”, lidian con recortes a sus becas Conacyt y el escenario actual para ingresar al servicio público de nuestro país no les pinta nada bien. No obstante, no dejan de buscar espacios para aportar, entender mejor, multiplicar en lugar de dividir y ser parte de la solución y no del problema.

El futuro de nuestro querido México está ahí. En ellos y en todos los jóvenes que, independientemente de la adversidad, deciden asumirse como agentes de cambio y no como víctimas. Jóvenes a los que les gusta el vaso medio lleno, críticos y al mismo tiempo con la capacidad de escuchar a quienes piensan distinto. Jóvenes que entienden que en nuestras diferencias están nuestras fortalezas.

Desde luego, la obligación del gobierno está en garantizarles los espacios para ello. No en el otorgamiento de dinero por medio de programas sociales, sino con políticas públicas responsables que les garanticen la posibilidad de aprender, crecer, criticar, escuchar y poder lograr cosas que a simple vista parecieran imposibles.