Yalitza Aparicio defiende a actrices mexicanas

Eduardo Gutiérrez Segura

Yalitza Aparicio dio muestra de madurez y sensatez al presentarse como parte de la campaña Mujeres Lenovo, cuando aceptó que el meme que circula en redes sociales, en el que se aprecia una especie de mofa a lo hecho hasta ahora por Ana de la Reguera, Kate del Castillo y Karla Souza en Hollywood, frente a ella que ya alcanzó una nominación al Oscar le molesta.

“La verdad no me agrada, considero que ellas son mujeres admirables, que han llegado ahí, que han estudiado y luchado por representarnos a nosotros y es por algo, se siguen manteniendo y no es nada fácil, como cualquier otra profesión, es muy complicado ir subiendo y ellas siguen ahí con toda la actitud, he recibido sus mensajes y agradezco su apoyo”, dijo Aparicio.

Sin poses y directa, incluso aceptó que aún “me tiemblan los pies” cuando está frente a una cámara de televisión o fotográfica, y que teme hablar frente a un público nutrido como el que tenía esta noche; Yalitza también hizo eco al momento en el que veía el cine como una actividad lejana a ella.

“Me alejé totalmente del cine y de todo lo que tiene que ver con este medio, porque consideraba que no me pertenecía, que era un mundo de sueños al que no podía aspirar, porque ninguna mujer que veía en la pantalla se parecía a mí, entonces, ahora que empiezo a investigar a conocer lo que sucede, sé que hay actores increíbles, que sin haber estudiado, han llegado a ser grandes.

“Pero igual reconozco que es muy difícil ser actor, interpretar un papel, es admirable de todas esas personas y que bueno que ellos estudiaron esta carrera, porque a pesar de que ya lo hice, sigo con ese temor de representar papeles y hacer todo lo que ellos”, aceptó la mujer de 25 años, quien espera poder viajar al lado de su mamá a la gala del Oscar en Los Ángeles.

Respecto a las voces de quienes consideran que no tiene una verdadera vocación o que ha tenido un camino fácil, expresó: “Es increíble que existan una diversidad de opiniones, porque eso te hace darte cuenta en qué estás bien y en qué mal. He tomado los buenos, porque esos te ayudan a sostenerte aquí, a no perder los pies de la tierra".

“Los ofensivos, que me dicen que hay, no los volteo a ver; si ustedes lo hacen, es darles mayor importancia, si los comparten y los contestan es como ponerse al igual que las personas y hay que respetar las diferentes formas de pensar de cada uno, porque eso es lo que nos hace ser únicos”, abundó.

¿Yalitza se siente una mujer empoderada?, luego de esta experiencia en Roma, que cambió su vida, puede decir que sí, pero más importante aún, puede pasar el mensaje de que no hay anhelo imposible a otras niñas de su comunidad: “Estoy feliz porque se sienten motivadas a continuar con sus sueños, no solo ser actriz, porque otras quieren ser cantantes o modelos.

“Cosas que muchas veces uno piensa que no puede serlo o es algo que no le pertenece por ciertos estereotipos que tienes en la cabeza (…) Lo de ser empoderada, todas lo somos, depende que confiemos en nosotras. En lo personal puedo decirles que no era segura de lo que yo era capaz de hacer; si tú cambias eso podrás obtener muchas cosas”, consideró.

Aparicio, humilde, compartió que no sabe si es un modelo a seguir, pero si se sabe agradecida por la oportunidad recibida, ya que “hay más mujeres que quieren alcanzar sus sueños y también muchas personas han volteado a ver qué todos somos iguales y necesitamos una equidad de género, porque luego hay cosas que se confunden; no se trata de ver quién es más que el otro”.

Conmovida por ser ahora hasta una expresión tan popular como una piñata, lista para corregir a quien pronuncia mal su nombre o su lugar de nacimiento, Tlaxiaco, defensora del derecho a la privacidad que tiene su familia “porque ellos no firmaron un contrato con Netflix”, habló también de su amor por la docencia y de todo lo aprendido con sus viajes.

“El estudiar para ser maestra, me motivó porque considero que los niños tienen esa pureza, esa bondad que nosotros hemos perdido; es una edad en la cual puedes ayudarlos a seguir soñando y que alcancen sus metas o puedes totalmente hacer que pierdan esas ilusiones, por eso me agradó ser docente.

“Estoy aprendiendo que hay diferentes formas de pensar, culturas, tantas cosas diferentes de las que te puedes enriquecer y es lo que más me gusta, tener la oportunidad de conocer todo esto y ojalá pueda regresar a pasear en forma a estos lugares”, mencionó. Antes de abandonar el sitio confesó que no tiene problema por el “blanqueamiento” de su piel en la campaña de Lenovo.

DIGL

