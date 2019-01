Don Omar responde a Bad Bunny quien lo acusó de homofóbico

Milenio Digital

Don Omar provocó indignación a través de Twitter después de publicar un mensaje que fue calificado como homofóbico, entre ellos Bad Bunny.

Lunch break! Alguno de ustedes come ????? Yo no ???????? #dígalenoalacarnedepato #esdura pic.twitter.com/qLskLh1V0q — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) January 22, 2019



"Lunch break! ¿Alguno de ustedes come? Yo no. Díganle no a la carne de (emoji de pato)", tuiteó Don Omar, lo que generó confusión en los usuarios debido a que la palabra "pato" en Puerto Rico es usado como una referencia despectiva a los homosexuales, al grado de ser prohibida en los medios de comunicación de ese país.

Al notar lo anterior, Bad Bunny se refirió al mensaje como algo vergonzoso que en estos tiempos todavía existan expresiones homofóbicas.

homofobia a estas alturas? que vergüenza loco — ???? (@sanbenito) January 23, 2019



Don Omar decidió aclarar la situación a través de un video en Facebook después de que los usuarios de las redes lo atacaran por usar esa expresión.





"Ninguno de los homosexuales de mi familia se siente ofendido por el avatar de un animal, a ninguno de los homosexuales de mi familia he escuchado que se refieran a ellos como pato o pata", dijo el intérprete.



Aseguró que apoya a la comunidad y que el tacharlo de "homofóbico" le podría inspirar miedo a alguno de sus hijos si deciden confiarle que su sexualidad no es la misma a la de sus amigos.

"El día que eso suceda, el de ellos que sea, tiene mi apoyo incondicional completamente", expresó Don Omar.

