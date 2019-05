Milenio Digital

Star Wars: The Rise of Skywalker se estrenará el próximo 20 de diciembre , en donde serás testigo del nuevo enfrentamiento entre el lado oscuro y el lado de la luz de la fuerza. Pero si no puedes esperar, la revista Vanity Fair compartió nuevas fotos donde muestran pistas sobre lo que veremos próximamente.

A unos días del aniversario 42 de Star Wars: Episodio IV- Una Nueva Esperanza, Vanity Fair liberó las primeras fotos de Star Wars: The Rise of Skywalker. La sesión fotográfica fue dirigida por Annie Leibovitz y muestra los sets de filmación, al director J.J Abrams con el equipo de producción y a los actores.

Toda generación tiene una leyenda. @VanityFair nos presenta su edición de #StarWars: #ElAscensoDeSkywalker, dándonos un primer vistazo a través de exclusivas fotos realizadas por @annieleibovitz. Conoce más aquí: https://t.co/faOvWy1Yxo pic.twitter.com/GZNOPTBNbU — Star Wars (@StarWarsLATAM) May 22, 2019

Las imágenes no resuelven todas las dudas acerca del noveno episodio de la saga con el que se concluirá la historia de la familia Skywalker, pero sí permite que nos hagamos ideas de lo que pasará.

La revista consintió a los fans con dos portadas que muestran a Rey (Daisey Ridley), líder de la Resistencia y a Kylo Ren (Adam Driver), de la Primera Orden.

Más adelante nos presentan a los misteriosos personajes los Knights of Ren, de los cuales se sabe muy poco y que aparecieron únicamente en la visión de Rey en El Despertar de la Fuerza.

También nos muestran nuevos personajes como la ladrona Zorri Bliss, interpretada por Keri Russell, en el planeta nevado llamado Kijimi y al General Hux (Domhnall Gleeson) con el General Pryde (Richard E. Grant), quien se desconoce cuál será su papel.

En ésta se encuentran Chewbacca (Joonas Suotanmo) y Rey con C3PO (Anthony Daniels) y BB-8 en el desierto.

Otra sorpresa es la imagen donde aparece la nueva aliada de la Resistencia, Jannah (Naomi Ackie), quien monta un animal y porta un arco junto con Finn (John Boyega).

Otra muestra a Rey y Kylo teniendo un enfrentamiento en un escenario lleno de agua, el cual algunos señalan que esto podría representar una batalla en la que uno de los dos (o los dos) muere.

No podía quedarse fuera el interior del Halcón Milenario en donde aparece Poe Dameron (Oscar Issac) junto con Lando Calrissian (Billy Dee Williams) y Chewbacca.

Por último, Luke Skywalker (Mark Hamill) aparece con R2-D2 en lo que probablemente se trate de otra visión.

epc/RL​