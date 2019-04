Milenio Digital

Tras la muerte del músico Armando Vega Gil, la cuenta en Twitter de Me Too Músicos Mexicanos se deslindó de responsabilidad, al considerar que el suicidio del bajista fue "una dolorosa decisión personal"; asimismo, hizo un llamado para no desacreditar los testimonios de las víctimas.

"El movimiento no tiene culpabilidad ninguna del suicidio de Armando Vega Gil y en este canal público se encuentran todas las pruebas", se lee en un mensaje publicado en los últimos minutos de este lunes.

"Cualquier medio que desprestigie el testimonio real de las víctimas llamándonos asesinos, claramente tiene una vendetta personal contra #MeToo", se agrega el tuit.

El movimiento no tiene culpabilidad ninguna del suicidio de Armando Vega-Gil y en este canal público se encuentran todas las pruebas. Cualquier medio que desprestigie el testimonio real de las víctimas llamándonos asesinos, claramente tiene una vendetta personal contra #MeToo. — MeTooMúsicosMexicanos (@metoomusicamx) April 2, 2019

El suicidio de Armando Vega-Gil fue una dolorosa decisión personal. Invitamos a los medios de comunicación a que dejen de crear polémica y comiencen a crear una conciencia real acerca de la salud mental. #MeToo https://t.co/2QFhBHaD2M — MeTooMúsicosMexicanos (@metoomusicamx) April 2, 2019

​Me Too Músicos Mexicanos también subrayó que en "este movimiento no (se) separa al hombre de su obra, somos lo que hacemos y nuestras acciones traen consecuencias". Asimismo, pidió "anonimato para el oprimido, transparencia para el opresor".

ESTE MOVIMIENTO NO SEPARA AL HOMBRE DE SU OBRA. SOMOS LO QUE HACEMOS Y NUESTRAS ACCIONES TRAEN CONSECUENCIAS. #MeToo — MeTooMúsicosMexicanos (@metoomusicamx) April 2, 2019

Transparencia para el opresor#MeToo — MeTooMúsicosMexicanos (@metoomusicamx) April 2, 2019

La cuenta también replicó algunos mensajes publicados por la periodista Lydia Cacho, quien se refirió al tema de las denuncias anónimas.

"Armando no me buscó cuando apareció la denuncia", escribió Cacho en Twitter. "Le habría respondido lo que les he dicho a todos mis amigos y conocidos: revisa tu propia historia, reconoce las violencias ejercidas, pide perdón y, si es delito, asúmelo. Sé congruente con lo que dices".

Mi último tuit de esta noche. He documentado miles de actos de violencia brutal a lo largo de 30 años de carrera. Todos los días 6 mujeres son asesinadas en Mexico por un hombre que quiere impedir que ejerzan sus libertades. #MeToo pic.twitter.com/CjAY4lX1M8 — Lydia Cacho (@lydiacachosi) April 2, 2019

​La periodista se refirió también al "sistema de justicia que revictimiza y absorbe casi por completo el tiempo y la vida de quienes denuncian", pues "opera con procedimientos humillantes y ausencia de legalidad".

"Todo ello resulta en una impunidad de más de 95 por ciento fortaleciendo a los victimarios", agregó.

El diagnóstico es claro: la violencia debe parar, la sociedad entera debe hacer nuevos acuerdos de convivencia.Todas y todos perdemos cuando el tema de raíz se olvida,cuando se descalifica a las víctimas. La rabia y la ignorancia no sirven de nada. pic.twitter.com/onVhW8UlTj — Lydia Cacho (@lydiacachosi) April 2, 2019

