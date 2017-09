Mural de Dr. Lakra será patrimonio cultural en SP

San Pedro Garza García

El mural del artista Dr. Lakra que decora la fachada del Túnel de la Loma Larga, en el municipio de San Pedro, será elevado a patrimonio cultural mañana en Cabildo, aseguró el acalde Mauricio Fernández Garza, tras inaugurar la obra este lunes 18 de septiembre.

La obra también será registrada con derechos de autor para Jerónimo López Ramírez, más conocido como Dr. Lakra; aunque el alcalde adelantó que le pedirá permiso para reproducir camisas u otro tipo de objetos con la imagen.



"Mañana va a pasar a Cabildo como patrimonio cultural del municipio y los derechos de autor pues los va a tener Jerónimo, por supuesto.



"Vamos a registrarlo como con derechos de autor, ya le pediremos permiso a Jerónimo para hacer camisetas o ver qué hacemos con el mural (...) si él quiere que se reproduzca algo cobrando o gratuitamente pues es decisión del que tiene los derechos", manifestó.



El alcalde lamentó que el artista reciba reconocimiento en otros países pero no en México, pues sus obras han visitado los museos de arte contemporáneo más importantes del mundo y en San Pedro se le ha criticado por algún sector de la población.



"No sé si la palabra sea coraje o que falta de camiseta tenemos como mexicanos que un artista de la importancia de Jerónimo tenga reconocimiento en los museos de arte contemporáneo más importantes del mundo y no lo reconozcamos en nuestra patria", mencionó.



Fernández informó que se construirá un mirador para poder apreciar mejor la obra, además de que acondicionará un carril extra de la avenida Lázaro Cárdenas para que los coches se estacionen y puedan observarla; también analiza remover un poste de luz que estorba a la vista, pese a que se le cuestionó la inversión de estas adecuaciones, el alcalde no dio un monto.



Con una extensión de mil 500 metros cuadrados, el munícipe presumió que se trata del mural al aire libre más grande del país. Incluso, dijo, quienes trabajaron en el proyecto tuvieron que aprender rapel para realizarlo con una técnica de proyección.



La obra incluye iconografía mitológica, hace referencia a algunos elementos norestenses, a la paleontología, y a los tótems norteamericanos, y tuvo una inversión de 50 mil dólares financiados por el arquitecto y empresario, Marco Antonio Garza Mercado.



El alcalde mencionó que se hizo la propuesta para que Monterrey realice el mural también del otro lado del Túnel, aunque no han tenido respuesta.



A la inauguración también acudieron Jerónimo López Ramírez, autor de la obra; Ricardo Marcos González, presidente de Conarte; Enrique González Cisneros, secretario de Cultura; Eduardo Martínez secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente y Carmen Junco, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo de la Secretaría de Cultura.