René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, previó que será en un periodo extraordinario de sesiones cuando se vote en el pleno el dictamen de reforma educativa y aunque aclaró que no se trata de ceder a los chantajes de la CNTE dijo que se debe priorizar el acuerdo y evitar la polarización.

En entrevista, el líder parlamentario consideró que decirle a la disidencia magisterial que no se va a intentar votar el dictamen en el pleno, en tanto, no haya acuerdos, es dar certidumbre para que se normalicen los trabajos en el órgano legislativo.

"No, no es un tema, pero vamos a llegar irremediablemente, hay cosas que uno las olfatea y las percibe, a eso vamos a llegar irremediablemente", dijo.

Indicó que la fracción mayoritaria debe hacer cuentas para ver si le alcanzan los votos para lograr la mayoría calificada que se requieren en una reforma constitucional

“Me parece que, si se le dice a la CNTE que, durante el mes de abril, una vez que no haya acuerdo o que no se haya construido un acuerdo, o en tanto se construye un acuerdo, no se va a subir al pleno, eso les da certeza a todos, certidumbre a todos, para poder normalizar la vida en la cámara”, acotó.