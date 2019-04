Fernando Damián, Jannet López y Karen Guzmán

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dejó en suspenso y sin fecha definida la discusión y votación del dictamen de la reforma educativa, en tanto se alcanza un acuerdo con la CNTE y los diversos grupos parlamentarios.

“No vamos a subir al pleno para su discusión y votación el dictamen de la reforma educativa hasta que no tengamos un acuerdo. Hasta que no se agoten las mesas de diálogo, tanto con los maestros como los distintos grupos parlamentarios; no hay fecha aún definida para la discusión, análisis y votación de las reformas referentes a la reforma educativa; no tenemos fechas”, confirmó Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro.

Reveló además que la bancada del PAN presentó ante la junta su solicitud de remover a Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la Cámara de Diputados por sus presuntas omisiones ante los bloqueos por parte de la disidencia magisterial, pero los líderes parlamentarios rechazaron por mayoría la petición.

Delgado precisó que los diputados federales sesionarán esta semana los días martes, miércoles y jueves, tras acordar con los dirigentes de la CNTE que el órgano legislativo pueda desarrollar sus actividades normales, a la par de las negociaciones sobre la reforma educativa.

En Twitter, Muñoz Ledo señaló que la Cámara de Diputados dará esta semana continuidad a los trabajos en el pleno interrumpidos por las protestas de la CNTE.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, defendió a su vez la rectoría del Estado sobre la educación y respecto a los procesos de selección para el ingreso, la promoción y el reconocimiento del personal docente.

“Si los sindicatos controlan este proceso, se perderá ese sentido de lo público, y lo anterior no solo fomentará la opacidad de las dinámicas sindicales de nuestro tiempo, sino que favorecerá la discrecionalidad y negociaciones particulares para decidir quién ocupa una nueva plaza o quien sube de categoría”, remarcó.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los dirigentes de la CNTE que si continúan actuando por intereses personales y sin escuchar a sus bases perderán credibilidad y terminarán como rebeldes sin causa.

Ante los constantes rechazos de la CNTE para llegar a un acuerdo para la aprobación del nuevo modelo educativo, insistió en que se trata de decisiones de líderes y no de todos los maestros.

“Los dirigentes deben tener cuidado porque hay una ciudadanía muy politizada y cuando no tiene sustento pierden credibilidad, se convierten en rebeldes sin causa y eso no le conviene”.