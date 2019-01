“Provocador”, cierre de la CNTE en Michoacán: AMLO

Omar Brito

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló al gobierno de Michoacán por no haber atendido el problema con los maestros cuando inició el bloqueo a las vías férreas en esa entidad y que ha dejado pérdidas millonarias, aunque también calificó de una provocación la actitud de los docentes.



En conferencia de prensa, el mandatario insistió en que no reprimirá a los maestros, pero pidió a los docentes coadyuvar para solucionar el problema.



“Yo hago un llamado a los maestros en general, porque a veces también los dirigentes no consultan a las bases. ¿Y cómo es eso de que es un movimiento democrático que no consulta a los maestros?, ¿por qué nos les piden opinión a los maestros si está bien eso que están haciendo?



“Una vez que estamos nosotros resolviendo el problema y ellos mantienen su protesta, actuando de manera provocadora. Eso no ayuda a una organización democrática, es más, eso es un distintivo del conservadurismo. Eso no tiene nada que ver con la izquierda, o sea, para ser claro, esta es una actitud conservadora".



Criticó que el gobernador michoacano, Silvano Aureoles, salió del país en medio de la crisis.



“De repente se da este bloqueo a las líneas del ferrocarril en momentos en que se nos presentó el problema del desabasto de combustible. Fue así, muy sorpresivo, con esta demanda que no corresponde resolver al gobierno federal.



“Es un asunto de falta de pago a maestros estatales, es una responsabilidad del gobierno del estado. Al mismo tiempo, el gobernador se va a una gira de trabajo a Europa, no se atiende el problema”, comentó.



Piden que “la Federación se haga cargo de pagar algo que no le corresponde, porque los maestros fueron contratados por el gobierno del estado de Michoacán”.



Indicó que el gobierno federal, para evitar afectaciones o daños, transfirió fondos como anticipos de las participaciones federales para que el gobierno del estado contara con suficiencia presupuestal y pagara a los maestros. “Ya hicimos eso, ya se transfirieron los fondos”, reiteró.



Y ADEMÁS



REITERA QUE NO HABRÁ REPRESIÓN

“Nosotros hemos actuado siempre en defensa del magisterio y lo vamos a seguir haciendo. Hemos atendido a los maestros que fueron víctimas de la represión; están saliendo de la cárcel maestros que les fabricaron delitos, delitos hasta de lavado de dinero”.