El Instituto Nacional de Migración (INM) ha entregado 2 mil 786 tarjetas de visitante por razones humanitarias a integrantes de la caravana migrante que se encuentra en la frontera sur del país.



Al último corte, las autoridades migratorias reportaron que de las 10 mil 466 solicitudes que suman hasta el momento, siete mil 320 son de varones y tres mil 146 de mujeres, de las cuales, dos mil 443 corresponde a menores de entre cero y 17 años (mil 444 niños y 999 niñas).



De ellas, siete mil 644 solicitudes son de nacionales de Honduras, mil 396 de Guatemala, mil 203 de El Salvador, 208 de Nicaragua, siete de Haití, tres de Angola, dos de Brasil y Cuba, respectivamente, así como uno de Ecuador.



En el caso de los menores de edad, mil 852 son hondureños; 375 guatemaltecos, 184 salvadoreños, 28 nicaragüenses, dos brasileños, un haitiano y un angolés.



Los retos



Las acciones que se realizan para la atención de las personas migrantes en general, y en particular de la niñez y adolescencia en el país, muestran que “la política migratoria ya cambió”, afirmó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.



“Lo que estamos haciendo es un caso único en el mundo que va a contracorriente de lo que está pasando a escala internacional, por lo que es importante el apoyo de las agencias de Naciones Unidas”, aseveró.



En esta política, agregó en el marco de la Segunda reunión preparatoria de instalación de la comisión de niñez migrante y solicitante de Refugio del Sipinna, “es un reto la atención a niñas, niños, jóvenes, pero también es un reto mayor que esta política pueda ser exitosa”.



Durante la reunión, Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), expresó que la comisión será herramienta decisiva "para que la nueva política migratoria y su atención a los derechos humanos tenga una aplicación estandarizada en todo el país".



A su vez, Tonatiuh Guillén, titular del INM, precisó que "no habrá más niños en las estaciones migratorias, porque ya no rige una política de seguridad, sino una nueva de protección de los derechos humanos. Se trata de un giro conceptual y pragmático, en el que estamos construyendo esta comisión para que prevalezca el interés superior de la niñez en todas las manifestaciones de la política migratoria del gobierno”.