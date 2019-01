Ley de remuneraciones se mandará al archivo legislativo

Carlos Olvera

La iniciativa para reformas a la ley de remuneraciones que planteaba que nadie ganara más que el presidente del país Adrés Manuel López Obrador y que presentó el grupo parlamentario de Morena en la Cámara local, se mandará al archivo legislativo, informó la presidenta de la Comisión de Gobernación, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Sobre el tema la diputada señaló que se estuvo analizando la mencionada iniciativa en una mesa de trabajo y se determinó que la mayoría de aspectos que se tocan ya están reflejadas en otras leyes.

“La iniciativa que presenta Morena, consta de 11 artículos, 10 de los cuales ya son artículos vigentes que se encuentran en otras normas y lo único que hicieron fue reproducirlos en esta iniciativa; el único artículo digamos nuevo, es el del Objeto y aún con éste viene incorrecto, porque dice que es una ley reglamentaria de artículos a los que nos les corresponde reglamentar”.

Incluso dijo “evidentemente la iniciativa no podía pasar como estaba en los términos planteados. Va a ser archivada, así lo planteamos en la mesa y hoy solicitamos el archivo, estará pasando a pleno para su aprobación (en negativo), pero es importante decir que no es porque no estemos de acuerdo en la austeridad, sino porque técnicamente la iniciativa era inviable”.

Durante la sesión de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, también se radicó una minuta que llegó del Congreso federal, misma que busca que la extinción de dominio, ahora sea materia federal, una ley nacional, ante lo cual algunos diputados se han manifestado en contra de esta medida.

“Nosotros (en el PAN) como grupo parlamentario hemos mencionado que no estamos de acuerdo porque se violenta el principio de federalismo; el que los estados tenemos la posibilidad de legislar; esta es una materia que nos quieren quitar como ya han quitado la materia penal, electoral, la familiar y ahora esta”, señaló.