Por razones humanitarias, reanudarán hemodiálisis en Cereso

Por razones de carácter humanitario, internos del Centro de Reinserción Social de Puente Grande recibirán una sesión de hemodiálisis por semana, pese a que la empresa que ofrece ese servicio a los reos suspendió su trabajo por tener un adeudo millonario de parte de las autoridades estatales.



El anuncio fue hecho por Paulina Villavicencio, presidenta de la fundación Intepro Contigo, quien detalló que "ante el deterioro de la salud de 16 reos", se reanudó el servicio de hemodiálisis a seis internos, pese a que aún no se resuelve un adeudo por casi 7 millones de pesos que el gobierno del estado tiene con la empresa Cuidados Integrales de Enfermeras profesionales (Intepro). Paulina Villavicencio, presidenta de la fundación, es hermana de Hugo Villavicencio, presidente de Intepro.



La suspensión de servicios de hemodiálisis para los internos saltó a la luz pública a principios de la semana, cuando familiares de internos del Cereso interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), luego de que se interrumpiera el servicio para los 16 reos que recibían cada semana tres sesiones de hemodiálisis.

​Hugo Villavicencio, presidente de Intepro, dijo entonces a MILENIO Jalisco que se vieron en la necesidad de ya no prestar la atención médica a los internos, debido a que no han podido cobrar su trabajo en meses recientes, y que el adeudo que se tiene con su empresa llega a casi 7 millones de pesos.



El presidente de Intepro explicó que durante los últimos seis meses de la pasada administración estatal se fue acumulando la deuda, pues los responsables de los centros de prevención a escala estatal simplemente abonaban pequeñas cantidades cada mes para mantener el servicio, con el argumento de que el resto del dinero les sería cubierto antes de finalizar la administración de Aristóteles Sandoval, lo que finalmente no ocurrió.



Villavicencio dijo que en el actual gobierno se les ha ofrecido cubrir los gastos de tres meses, sujetos a revisión, pero que no pueden cubrir el adeudo anterior porque no les dejaron esos recursos. En Intepro, dijo su presidente, se estudia presentar una demanda contra el gobierno estatal para que se les pague el adeudo, y anunciaron la suspensión de servicios debido a que el costo de filtros y otros materiales para las hemodiálisis es de alto costo, y que no pueden sostener la operación por su cuenta.



La hemodiálisis es un procedimiento para limpiar toxinas de la sangre cuando el riñón de un paciente ya no tiene capacidad para hacerlo de manera natural. Las personas que tienen problemas de riñón y no se someten a esa limpieza externa comienzan a experimentar serios deterioros en su salud.



Intepro ofrece el servicio de hemodiálisis en una clínica que instaló al interior del Cereso, y cobra una cantidad fija por cada sesión, la cual es realizada por personal especializado contratado por la empresa. Con esa clínica se evita el traslado de internos a hospitales públicos o privados para ser sometidos al tratamiento.





