Plazas públicas no proyectarán partido de ida de León vs Tigres

Karla Morales

Aficionados al Club León se perderán el partido de ida de la final de la liguilla 2019 del Club Esmeralda vs Tigres, proyectados desde plazas públicas como lo han realizado en otros años.

Fue mayo del 2014, en la final del torneo de clausura León vs Pachuca cuando los leones se dieron cita en distintos puntos para ver el partido.

El Arco de la Calzada, la Plaza Principal y el Parque Explora no contarán este año con pantallas que faciliten a los aficionados poder ver el encuentro de esta noche donde rugirá el Estadio Universitario en punto de las 8 de la noche con 45 minutos.

Autoridades del municipio de León revelaron que esto se debió a la inseguridad por la que actualmente enfrenta el estado, además de que pudo haber sido la causa por la que en esta ocasión patrocinadores no se animaron a instalar pantallas para la afición.

La historia de irse a sentar por ejemplo al Arco de la Calzada y presenciar una final no se volvió a repetir este año, a pesar de estar rodeados de puntos estratégicos para la venta de bebidas y botanas, la cancelación no representó mayor problema para los comerciantes pues “pongan o no las pantallas, aquí la gente empezó a llegar desde las 3 de la tarde y en realidad todos los días han sido muy buenos” dijo Susana una mesera de un centro botanero.