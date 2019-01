Manuel Baeza

Pensar, trabajar e innovar. Así es como el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez concibe en una frase su proyecto como candidato a rector de la Universidad de Guadalajara.

Piensa y trabaja es el lema de la máxima casa de estudios de Jalisco, y su origen se remonta a 1925. Hoy, el director de los Hospitales Civiles de Guadalajara y aspirante a la rectoría general universitaria, considera que "Pensar, trabajar e innovar" representa el espíritu que la Universidad de Guadalajara podría adoptar de cara los años por venir.

El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez no es ajeno al proceso de selección de la rectoría general. Hace seis años participó también como candidato, y si bien no logró su objetivo entonces, ahora mantiene el mismo ánimo por "contribuir para formar una universidad con mayor competitividad en el ámbito internacional, para conducir a la universidad a niveles de excelencia, calidad de sus indicadores y, en esta ocasión, además de moverme ese ímpetu y ese ánimo de contribuir para que la universidad sea de clase mundial en sus tareas sustantivas, que son por un lado la docencia e investigación, la extensión y vinculación, y la difusión de la cultura, me mueve también el reconocer que la universidad tiene un rol fundamental en el desarrollo social".

Universitario por formación y desarrollo académico, Héctor Raúl Pérez Gómez es médico por la Universidad de Guadalajara, con una especialidad en enfermedades infecciosas, además de una maestría y un doctorado en ciencias. En su currículum está el haber sido rector del centro Universitario de Ciencias de la salud, y su actual cargo como director de los Hospitales Civiles.

El candidato a la rectoría está convencido de que "la universidad debe tener un alto sentido de responsabilidad social. Existen fenómenos sociales que estamos viviendo muy complejos, muchos de ellos nos están doliendo como país, y las universidades públicas tienen allí un gran quehacer y deben cumplir con ese compromiso social. Tengo plena convicción de que la universidad puede caminar por el rumbo de una investigación pertinente, con lo que llamamos además transferencia del conocimiento, que es llevar la investigación a la dimensión de generar beneficios tangibles para la sociedad".

Mejoras

De acuerdo con Héctor Raúl Pérez Gómez, "la universidad en este momento histórico requiere de afinar detalles de tipo organizativo, de tipo administrativo, para darle mayor preponderancia a sus tareas sustantivas de docencia, de investigación, de extensión, vinculación y difusión de la cultura".

Para ello, dice el candidato, se debe "revisar el gasto administrativo que tiene la Universidad de Guadalajara. Y tenemos que revisar esas áreas de oportunidad, donde los costos administrativos deban transferirse hacia esas tareas sustantivas. Debemos ser muy eficientes en el gasto. Muy responsables en el gasto, en momentos por supuesto austeros. Y también debemos analizar aquellos procesos que requieren simplificación, para que el aparato administrativo esté al servicio de la academia, de la docencia, de la investigación".

El médico señala, en entrevista con MILENIO Jalisco, que se necesita "una revisión de la reglamentación universitaria, de la normatividad, de todos aquellos aspectos que haya que flexibilizar, y simplificar, para que la educación en la Universidad de Guadalajara sea de vanguardia".

Derechos humanos

Uno de los ejes propone al Consejo General Universitario, explicó Héctor Raúl Pérez, "es el de tener una universidad plena en derechos humanos. Plena en términos de que los universitarios tengamos muy claro el concepto de derechos humanos, muy asimilado. Lo apliquemos, pero que además todos seamos garantes de que los jóvenes en formación estén en esa dimensión de valores, de ética, de respeto a los demás, de equidad, de paz, para que además de su aplicación en las aulas y espacios universitarios, sean jóvenes que habiéndose formado en esos valores, en su comunidad sepan también aplicarlos y sean garantes de su cumplimiento".

¿Qué le duele a la universidad?

"Mi opinión es que en general goza de buena salud. Siempre hay que actuar en la prevención, en la detección temprana y por supuesto en la atención oportuna, porque si la pregunta es en homología o en parangón con respecto a la medicina, contestaría de esa manera".

