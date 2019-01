Desabasto retrasa llegada de migrantes a México

Bryam Torres

El secretario del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato, Juan Hernández, señaló que ha recibido reportes acerca de que el desabasto de combustible ha hecho que se retrase la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos a México, pues algunos han reconsiderado la idea de cruzar el país por el momento.

Dijo que para esta segunda caravana que podría llegar a Guanajuato la siguiente semana, se espera que arriben grupos de aproximadamente 400 personas.

“El desabasto de gasolina los ha alentado en su cruce por México, es lo que ellos dicen, los mismos migrantes, entonces probablemente estarán llegando unos 400, estamos muy, muy al pendiente para darles un buen trato”, señaló Hernández.

Luego de la crisis política que actualmente se vive en Venezuela, el funcionario dijo que hasta el momento no se tiene el reporte sobre algún ciudadano del país sudamericano que se haya integrado a la caravana migrante que recientemente ingresó al país, en esta ocasión de manera legal.

“Si me preguntas vienen algunos de Venezuela, aún no, siempre oímos que van a venir de Venezuela, según el Instituto Nacional de Migración, no los estamos viendo hasta el momento (…) No hemos detectado personas de Venezuela, se dice que ya vienen, inclusive en Venezuela hablan de sumarse, he oído en las noticias que van a sumar las caravanas pero ya cuando están las caravanas ya no aparecen personas de ese país”, declaró.

Aseguro que en caso de que algún migrante venezolano llegue a Guanajuato, será tratado de una manera digna, por lo que se están preparando las medidas necesarias para atender a los ciudadanos extranjeros que arriben al estado.

“Nosotros vamos a tratarlos de manera humanitaria como siempre lo hemos hecho, sin embargo no creemos que tengamos grandes problemas en darles el trato digno que se merecen, porque no esperamos grandes cantidades de 7 mil o de 8 mil como fue la vez pasada”, dijo Hernández.