Desabasto impacta a momias, ya alcanzan el millón de pesos en perdidas

Carlos Olvera

El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, señaló que la administración capitalina, no se recuperará de las pérdidas ocasionadas por al menos 3 semanas de desabasto de combustible y al menos en las Momias el impacto ya alcanzó el millón de pesos.

“El museo de las Momias que es la segunda fuente de ingresos que tiene el municipio de Guanajuato, después del predial que anda alrededor de los 80 millones de pesos y el Museo de las momias sobre los 34 millones de pesos, de ingresos anuales, en estas 3 semanas se ha visto afectado con el 50 por ciento aproximadamente de la compra de boletos”.

Esto significa una pérdida en recursos “de los 700 mil pesos al millón de pesos, que es lo que se ha perdido en estas dos, tres semanas; es un dinero que no se puede y no se va a volver a recuperar y que sin duda nos pega”.

En cuanto al impacto en el cobro del predial dijo que los guanajuatenses comenzaron el mes de enero bien, con descuentos del 15 por ciento y 10 por ciento e incluso con sorteos como el de la capital que están rifando un vehículo y 3 motocicletas, pero después se detuvo por la incertidumbre de los que se venía.

“Empezamos muy bien y se frenó el pago del predial cuando empezó a haber desabasto y con justa razón para el ciudadano porque no saben si va a tener ingresos o no, o viene una crisis, no hay nada peor que tener incertidumbre”, subrayó.

El tema del turismo sí está afectado, con un daño que ha bajado sus índices de captación, y que “debería ser en estos meses de un 70 por ciento y estamos sobre un 33, 35 por ciento, sobre todo en el tema de hospedaje”.

En cuanto a los restauranteros, el presidente municipal indicó que al ser un sector que tiene la demanda no solo de los turistas que se hospedan en la ciudad, sino también los que solo vienen de visita ha resultado con menor impacto.