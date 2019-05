Eduardo Mendieta

Es tal la tragedia que sucede en el país, con asesinatos continuos en todos los estados, que aunque pongan a Superman tampoco se va a reducir la violencia, aseguró Aldo Fasci Zuazua.

El secretario de Seguridad Pública del Estado indicó que en materia de homicidios la situación va empeorando en Nuevo León con 19 ataques a Fuerza Civil y ministeriales.

​Señaló que siguen combatiendo la situación de violencia en el Estado, aunque no está tan peor que los estados vecinos.

"No son enchiladas son balazos; se está muriendo gente y llevamos 119 muertos y no hemos podido arreglarlo. Nos podemos traer a Superman de secretario y no se va arreglar", señaló.

​