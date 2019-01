Yalitza, Ana y distracción masiva

Bienvenidos a la dimensión en la que no puede haber dos mujeres dedicándose a lo mismo, aunque de maneras muy distintas, sin que la gente quiera echarlas a pelear. Bienvenidos a la vida real, digital y enferma, donde tantos creen que la opresión y la disparidad tienen que ser pagadas por quien ellos decidan que no se comportó, precisamente, como los cánones dictaban. Bienvenidos al mundo donde los responsables observan mientras el internet explota en una guerra inventada. Todo esto porque Ana de la Reguera subió la portada de Vanity Fair con la protagonista de Roma y agregó la palabra “casual”. Ese es su llamado, jueces y verdugos de internet. Al fin que saben que los medios estarán ahí listos para replicar sus agresiones.



Sé que genera mucho ruido y es bueno para el tráfico y el morbo, pero éste es un tema demasiado delicado como para ser tomado de rehén por los sensacionalistas. Créanme, el problema de discriminación al que apunta Roma nada tiene que ver con cómo la web decida interpretar un post de Ana de la Reguera. ¿Saben quiénes son los racistas? Aquellos que se la pasan buscando alguien que diga algo remotamente dudoso sobre cualquier persona, en este caso Yalitza Aparicio, para poder generar escándalo, notas y controversia. Ellos son los que aprovechan de las injusticias perpetradas por años a mujeres como Cleo, el personaje de la nominada al Oscar.



Ellos son quienes están usando esta terrible disparidad en nuestra sociedad para generar un producto que vender. Esto funciona a tantos niveles que es muy fácil quedarnos con el ejemplo tan digerido que se presenta como meme. Pero la verdad es que el tema requiere de una profunda discusión. Empezando por la forma en la que nos enseñaron la historia de México en la escuela. Siguiendo por una reflexión personal de que hemos hecho para incrementar esta situación. La respuesta a eso y, sin duda —muchos hemos caído en ese terrible error—, es no cuestionar antes la forma en la que hemos construido nuestra sociedad.



Esto no se trata de ser políticamente correctos o de aprovechar una situación para atacar a alguien en particular. Alfonso Cuarón nos presenta un retrato de reflexión humana, el cual es mucho más poderoso que la percepción tan pequeña de tantos sobre “quién le tiene celos a quién en Hollywood”.



Las tres veces que he podido hablar con Yalitza he visto cómo pasó de la timidez a darse cuenta de la plataforma en la que está parada en este momento, por su talento y sí, la suerte de encontrarse con Cuarón. Y no lo está desperdiciando. Habla de los temas que tiene que hablar. Y cada vez mejor, con esa sonrisa que ya cautivó al mundo.



Por favor, no le hagamos el favor de disminuir eso solo por joder a otras actrices, quienes, atinadas o no en sus comentarios, definitivamente no están tratando de molestar. Quizá no muchos juegan con usar el término “casual˝ cuando están de hecho mostrando algo extraordinario en sus posts. Es una figura de contraste, no un ataque. Así que ya basta de distraernos, porque hay grandes mensajes que se están perdiendo en pleitos inventados. Como siempre.







