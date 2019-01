Dos favoritos y un olvidado del Oscar

Debido a que este fin de semana hubo varios estrenos en cartelera que aspiraron, o en efecto, contienden al premio Oscar, vale la pena hablar de tres en este espacio.







VAN GOGH EN LA PUERTA DE LA ETERNIDAD



Vincent Van Gogh es acaso el pintor con la obra más universal, la más accesible. Ésas no fueron las cualidades que el director Julian Schnabel quiso darle a Van Gogh en la puerta de la eternidad, cinta que contrasta la luminosidad de su obra con la oscuridad de su salud mental. Baja en dosis de información biográfica y abundante en secuencias contemplativas de su proceso creativo, su experiencia del mundo, esta mirada a la condición del artista nos hace considerar qué tan alejado hay que sentirse o estar de la sociedad para poder crear. No solo atenido a su parecido físico con Van Gogh, Willem Defoe (nominado al Oscar a Mejor Actor) está en la misma página que su director, haciendo de la locura algo tangible. Lo único predecible de esta película es la belleza de su fotografía, uso del color y paisajismo. El cine siempre se ha tratado de ver el mundo a través de los ojos de alguien más; Julian Schnabel hace de esta experiencia algo literal, en el mejor de los sentidos.





SI LA COLONIA HABLARA

Con este melodrama nominado en las ternas de Mejor Actriz de Reparto (Regina King), Mejor Guión Adaptado (Barry Jenkins) y Mejor Música Original (Nicholas Britell), Barry Jenkins —director de Luz de Luna— continúa su no manifiesta aunque implícita misión de humanizar al afroamericano estigmatizado en la ficción cinematográfica. Ambientada en el barrio neoyorkino de Harlem a principios de los setenta, su trama se centra en el noviazgo de una pareja de jóvenes que han sido amigos desde la infancia y desean formar una familia juntos. Cuando él es acusado de un crimen que no cometió, su novia y su familia lucharán por demostrar su inocencia. Lo que Luz de Luna dijo de la negritud y la homosexualidad, -Si la Colonia hablara lo dice sobre la entereza de las familias afroamericanas ante la injusticia. Del elenco, Regina King, como la madre de la novia del encarcelado, es quien mejor encarna en cada escena el mensaje de amor incondicional de la película.





LA MULA

Hubo un época en la que el cine de Clint Eastwood no faltaba en las ternas del Oscar. Y aunque esos años quedaron atrás, su última entrega bien pudo ocupar el lugar de varias nominadas a Mejor Película que no merecen esa distinción (como Rapsodia Bohemia, Pantera Negra o Nace una Estrella). La Mula es la inscripción del maestro Eastwood en la narcoficción. Narra la historia verídica de Earl Stone, un horticultor y veterano de guerra de noventa años que enfrenta la ruina financiera y está separado de su familia. Desesperado por conseguir dinero, acepta la oferta de transportar cocaína dentro de los Estados Unidos para un cártel mexicano. Quienes consumen mucho de este género notarán que le falta acción, muertes desalmadas, alardes de poder. Aun sin estos elementos —que no son indispensables, pero están dentro de las expectativas de sus asiduos— el punto de vista de Eastwood sobre este “intercambio cultural” entre mexicanos y gringos es interesante. Contada en secuencias muy concretas, sin anzuelos dramáticos, ni excesos de exposición, La Mula echa por tierra la superioridad moral con que los norteamericanos perciben el combate al tráfico de drogas e incluso es una autocrítica a nivel personal, ya que las similitudes de carácter y conducta entre la vida privada del director y la de su protagonista son innegables.









