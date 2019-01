El enemigo de los niños es la CNTE

Tener intereses de grupo es una cosa, tener vocación de maestro es otra, por ello afirmo categóricamente, ser maestro es tener la vocación, y tener la vocación es atender a los grupos de estudiantes en las escuelas, porque los únicos afectados son los niños.



Pensar en un país como el nuestro, subdesarrollado y con grandes problemas estructurales, es meditar en una nación que lleva dentro de su ser a una lacra social llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un sindicato que lo que menos tiene es la belleza humana que dice tener toda persona según el presidente de México. La CNTE tiene una serie de demandas y pliegos petitorios hacia el gobierno, pero también tiene una responsabilidad fundamental con los seres humanos más vulnerables de México, los niños. Particularmente no estoy en contra de sus demandas, sean o no justificables, lo que no puedo aceptar y entender es que a causa de sus intereses personales y de grupo se mancille el derecho humano de los niños para aprender. La CNTE puede hacer todas las marchas que quiera; puede bloquear carreteras; vías férreas; aeropuertos; etcétera, pero lo que no tiene permitido es bloquear el aprendizaje de los niños y, particularmente de los más pobres, porque si algo queda claro, es que los niños que estudian en escuelas públicas son aquellos provenientes de familias con un nivel de ingreso bajo y medio y, son ellos los que en un futuro tendrán que competir con los niños que día a día se forman en escuelas privadas y que hoy tuvieron sus seis horas de estudio. Algún día los niños con profesores de la CNTE se lamentarán por no tener buenas oportunidades laborales; verán truncada su vida laboral y la posibilidad de escalar en los estratos sociales, pero mientras tanto hoy, un grupo de inconscientes seudo-maestros orillan a los niños a pasar su tiempo perdido en casa.

