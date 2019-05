Los claroscuros de la movilidad social

Nacer pobre en nuestro país puede ser una sentencia de vida. Para los mexicanos más pobres, escapar a su condición de origen es sumamente difícil. Tienen muy poca movilidad social.

Esa es la situación a escala nacional. A escala regional, sin embargo, las perspectivas varían. La reproducción de la pobreza en el sur del país es mucho más grave que en el norte. Los contrastes son dramáticos: un mexicano que nace en un hogar muy pobre en el norte tiene más de tres veces mejores posibilidades de salir de la pobreza en su edad adulta que un mexicano que nace en la misma condición en el sur.

Estos son los claroscuros que arroja el Informe de Movilidad en México 2019: hacia la igualad regional de oportunidades, recién presentado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, institución con la que colaboro. Dicho informe se basa en la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2017 (ESRU-EMOVI-2017). El informe y la encuesta están disponibles de manera gratuita en: www.ceey.org.mx



El CEEY es pionero en la medición de la movilidad social en México. Fue el primero en medirla a escala nacional en 2006. En 2011 pudo diferenciar la movilidad de los hombres y de las mujeres. Ahora ha segmentado el país para poder medirla por regiones.

Los resultados arrojan cifras tanto decepcionantes como alentadoras. Ya sabíamos por las encuestas anteriores que la movilidad social para los mexicanos más pobres del país era muy escasa a escala nacional. La nueva encuesta confirma esta rigidez: 74 de cada 100 mexicanos que nacen en un hogar muy pobre se mantienen pobres en su edad adulta.

Lo que no sabíamos son las diferencias tan marcadas entre regiones. En el sur, 86 de cada 100 mexicanos de origen muy pobre permanecen pobres cuando crecen. Dicho de otra manera: solo 14 de cada 100 logran escapar a la pobreza. Esta es una cifra verdaderamente alarmante. No importa si quienes nacen en una posición de desventaja en el sur son talentosos o incapaces, esforzados o flojos, al parecer la cigüeña marca su destino.

Esto, por supuesto, no debería de ser. El talento y el esfuerzo deberían contribuir mucho más al destino de las personas que la situación socioeconómica en la que llegaron al mundo. Que la falta de oportunidades no les permita alcanzar su potencial no solo es una tragedia para la persona; los recursos humanos que se desperdician hacen que sea una tragedia para el país en su conjunto.

En el norte, por fortuna, existe una mayor movilidad social. Solo 54 de cada 100 mexicanos de origen muy pobre mantienen su condición cuando crecen. Es decir, casi la mitad —46— logra salir de la pobreza. Esta es una relación 3.3 veces mayor a la de los mexicanos de origen muy pobre del sur.

Una conclusión positiva es que los muy pobres sí se pueden mover en México. Lo que hay que investigar más a fondo es qué está pasando en el norte que les permite superarse y en el sur qué hace que se estanquen.



