Semana movida

Dándole seguimiento a la agenda internacional que les he compartido, esta semana es crucial y puede definir o, en su caso, apoyar el rumbo de muchas incógnitas.



Fed. Es muy importante lo que en sus juntas de política monetaria decida esta entidad; pensamos que el miércoles no incrementará la tasa de interés, y eso puede ser bueno tanto para nuestras tasas como para la cotización del peso vs. el dólar. Si además de no elevarlas, el discurso de Jerome Powell sigue hablando de una baja probabilidad de seguirlas subiendo y tener flexibilidad frente a la desaceleración será aún mejor.

Brexit. Ayer votaron en el Parlamento siete diferentes propuestas que se analizarán; al cierre de mi artículo se habían votado tres y todas se denegaron, faltan cuatro, por lo tanto, aún sigue siendo probable cualquiera de las tres rutas: salida repentina (hard brexit), salida negociada (brexit), o de nuevo llamar a referendo, volver a diferir la fecha y patear el problema. Al final esto es un verdadero desastre y todo puede pasar.

Pulso de la economía en EU. Esta semana se da a conocer el ISM Manufacturero (este es un indicador que mide y evalúa el estado de la industria manufacturera), el dato del empleo (cuántas plazas se crean al mes) y reportes corporativos de empresas que son muy representativas; Apple reportó ayer, Facebook hoy y Amazon reportará mañana, el peso de estos tres gigantes en las bolsas es muy importante. También empezaremos a ver si es que hay efectos del shutdown (paro de oficinas de gobierno) que se calcula les costaría 3 billones de dólares; además deberán emitir —ésta ya endeudada y deficitaria economía— un trillón de dólares para financiarse (un trillón en anglosajón es una cantidad similar a la emitida el año pasado).

Guerra comercial EU vs. China. Después de declaraciones del Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, que nos quitaron optimismo la semana pasada, cuando afirmó que los acuerdos con China aún están a muchas millas de llegar a una solución, se vuelven a reunir los equipos comerciales en Washington DC el 30 y 31 de este mes; el equipo negociador de China estará representado por el Vice Premier Ministro Zhang Gaoli, y en el caso de EU por Robert Lighthizer, representante comercial del gobierno.

Agenda Nacional. En esta agenda no hay anuncios relevantes. Vale la pena dar seguimiento a la crisis de combustibles que continúa en algunos estados, y ahora la parálisis magisterial en Michoacán que está dañando la economía del estado y la nacional con su obstrucción en las vías ferroviarias.

Sigo pensando que con estos retos e imponderables, hace sentido invertir 70 por ciento en pesos a tasas muy competitivas que superan el 8 por ciento bruto; el otro 30 por ciento me parece atractivo —por el tipo de cambio—, así como los mercados bursátiles americano y europeo, se sugiere ponerlo en moneda extranjera.

