La carta y el sentido común

Encerrado en la habitación de su humilde posada, magullado, vencido por los años, el cartujo refrenda su admiración por los reporteros de esta época de prisa y arrebato. No descansan. Los observa infatigables en la cancha mientras, en medio de abucheos y calambres, él abandona el terreno de juego. Pobre hombre.

El VIII Congreso Internacional de la Lengua (CILE), en la ciudad argentina de Córdoba, ha sido una experiencia interesante, con demasiadas actividades, académicas y populares, muchas de ellas simultáneas. El monje ha escuchado reiterar en los paneles la necesidad de una lengua inclusiva, panhispánica, unida en la diversidad de sus regiones; los expertos han abordado los retos del español en un mundo tecnológico y globalizado, donde las máquinas aprenden de manera voraz nuevas palabras y desarrollan incesantes su propio lenguaje, especulando sobre el futuro de nuestro idioma. Ha escuchado música, poesía y también, por todas partes, en corrillos, en conferencias de prensa, en discursos, comentarios a la carta enviada por Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI y al papa Francisco, exigiéndoles una disculpa por los actos violentos cometidos por los españoles durante la Conquista.

Uno de los primeros en responderle al mandatario mexicano fue Arturo Pérez-Reverte, quien desde España publicó en Twitter: “Que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza”. Desde entonces otros intelectuales se han sumado al debate. En Córdoba, el disparo de salida lo dio la reportera Yanet Aguilar, de El Universal, cuando durante la presentación del VIII Congreso les preguntó su opinión sobre esa carta al director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y al director de Instituto Cervantes, Luis García Montero. El primero fue breve y diplomático, habló de las brutalidades y excesos de todas las conquistas y lamentó la falta de reconocimiento a la cultura y el progreso impulsados por España en América. García Montero, en una respuesta más amplia, dijo: “No hay civilización que tenga las manos limpias”, y agregó: “No se debe caer en estrategias que nos distraigan de luchas por la democracia y el futuro”.

En la inauguración del CILE, en presencia del rey de España, Mario Vargas Llosa no perdió la oportunidad de comentar la misiva: “El Presidente de México se equivocó de destinatarios —dijo—, tendría que habérsela enviado a sí mismo y responder por qué México, que se incorporó al mundo occidental hace 500 años y desde hace 200 disfruta de plena soberanía como país independiente, tiene todavía a tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes y explotados”.

Gonzalo Celorio, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, también se manifestó contra la petición de AMLO, y en el homenaje a Joaquín Sabina en el majestuoso Teatro del Libertador General San Martín, al referirse a su amigo, Benjamín Prado lo consideró “autor de rimas tan improbables como una carta de amor de Vargas Llosa a López Obrador”, quien, por cierto, también tiene admiradores en Argentina, en especial entre los partidarios de Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos el sociólogo Horacio González, nuevo director del FCE en este país.

Un escándalo absurdo

Clarín, perseguido durante el kirchnerismo, publicó este sábado un texto del historiador e internacionalista Loris Zanatta, quién se pregunta: “¿Por qué AMLO ha armado este absurdo escándalo?” Tal vez, dice, durmió mal o le cayó pesada la comida. (Quizá solo buscaba los aplausos de la galería después de los abucheos en el estadio de beisbol de los Diablos Rojos del México y de las protestas de la CNTE en San Lázaro, reflexiona el cofrade, siempre tan imaginativo).

Zanatta analiza la carta del político tabasqueño y escribe: “como historiador profesional, levanto mis manos y me rindo; si la historia es un tribunal que absuelve y condena, se necesita un juez, no un historiador; si la historia es un confesional donde se expían los pecados y se recita la penitencia, se necesita un sacerdote, no un historiador; si la historia no es más que una representación de la eterna lucha entre el bien y el mal, de Dios contra el diablo, si es una película en blanco y negro y no una epopeya llena de colores y contrastes, quememos los libros de historia. (…) Juez y sacerdote, AMLO se encarama en el pedestal de la historia, exhibe la superioridad moral de la víctima, exige el perdón de los verdugos; él es el redentor que redime al pueblo elegido de la esclavitud y expulsa a los poderosos del templo”.

Autor de libros como Historia de América Latina: de la Colonia al siglo XXI y El populismo, Zanatta continúa: “De los líderes esperamos visión, trascendencia, integridad: ¿cómo es posible que especulen así sobre el pasado remoto, azuzando odios antiguos, sacrificando la función educativa que impone su cargo a una fugaz popularidad? AMLO hace como los viejos cristianos que acusan a los judíos del asesinato de Cristo: ¡condenados a vida! ¿Tiene sentido?”

En tanto esto sucede en Argentina, en su conferencia del viernes en Ciudad de México, López Obrador, sonriente, guasón, comentó los memes “buenísimos” sobre su carta y pidió “no perder el sentido común”. ¿Alguien lo entiende? Tal vez solo quienes conocen su habilidad para llamar siempre la atención.

Queridos cinco lectores, con este apresurado recuento de palabras, desde el sur del continente El Santo Oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén.