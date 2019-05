Plafones contra bacterias

En Chicago está el Centro de Innovación Corporativa de USG, la empresa pionera en la fabricación de sistemas ligeros de construcción, y allí se inventó la tablarroca y los 250 tipos de ensambles de muros certificados. Los científicos lograron que sus productos sean más ecológicos, más ligeros y económicos, más innovadores y que prácticamente se usen en todo.

Hay tableros de yeso (tablarroca) para interiores, para exteriores (más duro), para cielos (plafones que se quitan y ponen) y yesos de construcción tradicional. Ayer le comenté de los plafones con fibras especiales para prevenir la expansión del fuego, pero también los hay para medidas y temas específicos.

Hay yesos especializados para temas ortopédicos, cerámicos, artesanales o sanitarios. Hay tablarroca y plafones para cines, hospitales, teatros, edificios, centros comerciales, universidades, auditorios, hoteles y demás, tan específicos como de aislamiento acústico, reforzados para pasillos de alto tránsito, contra humedad y hongos, para fachadas térmicas que permitan menor consumo de electricidad y ahorros.

“Ofrecemos soluciones reales con nuestro sistema ligero de construcción en México. Tenemos gran especialización para hospitales: los plafones y muros de un quirófano con recubrimientos especiales para que no guarden ninguna bacteria y no retengan ningún contaminante”, me comenta Fernando Fernández, director general de USG México y Latinoamérica.

Todo esto es posible precisamente por la innovación científica. “Tenemos productos a la medida y nuestro plan de inversión para cinco años es de 200 millones de dólares, 50 más que los originalmente previstos para atender el mercado interno y exportar”.

El empresario me dice que en México el consumo estimado de tableros de yeso es de 0.350 metros cuadrados por habitante; en EU entre siete y nueve, en Austria de 10, en Japón de nueve y en Chile de 2.1 metros cuadrados. “Hay mucho por hacer, y lo haremos”, se compromete Fernández.

Cuarto de junto

El viernes se publicó en la edición vespertina del DOF la creación del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico a fin de que los sectores público, privado, sociedad civil y académico promuevan el desarrollo nacional... La alianza entre Blendhub de Henrik Stamm, y la especialista en mezclas de stevia, SWT, subsidiaria de Grupo Azucarero México (GAM), de Juan Cortina Gallardo, favorecerá la creación de soluciones endulzantes naturales y saludables para varios tipos de alimentos y bebidas bajos en calorías y nutritivos. Se trata de liderar un cambio en la industria agroalimentaria mundial... Adolfo Castro, director general de Asur, se mostró muy satisfecho por el anuncio de Lufthansa de tener tres vuelos a la semana durante todo el año hacia México.

