Se dice en la grilla

Que Ricardo García Escalante robó cámara en la comparecencia de Rocío Nahle y el director de Pemex ante la Tercera Comisión de la Permanente, que al veracruzano le toca presidir; y es que el diputado federal por Pánuco tenía a su derecha a la secretaria de Energía, y a su izquierda al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Mario Delgado, así que era inevitable no salir en la foto. Aunque más allá de dar pie a las presentaciones no aprovechó la cercanía de los funcionarios federales para algo de beneficio por la región norveracruzana.











Que mal le fue al exárbitro del Ietam Eduardo Hernández Anguiano al regresarse su expediente al Trieltam. Y es que los magistrados absolvieron al Instituto Electoral de Tamaulipas de tener que pagarle una millonaria liquidación; simple: no procede porque él renunció, no lo corrieron. ¿Volverá a tocar la puerta del Trife? Los demás exservidores públicos con demandas laborales contra el mismo organismo deberían irle midiendo el agua a los camotes, porque difícilmente les van a dar la razón.











Que a muchos personajes que se le involucraban con la dirigente priista en Tamaulipas Yahleel Abdala, entre ellos excompañeros en la pasada legislatura federal, están tratando de ponerse al margen de las decisiones en el actual proceso electoral. Algunos como Edgar Melhem y Baltazar Hinojosa han expresado estar más dedicados a proyectos personales, sus negocios y su familia; aunque si los llaman, acudirán.











Que en la coordinación estatal de Bienestar Social de Ciudad Madero no logran calmar a los colonos tras las designaciones que se dieron en el municipio, pues por diversos medios manifiestan su descontento, al grado que amenazan con no trabajar junto a la estructura panista en la próxima elección. Hasta quieren que intervenga el secretario Gerardo Peña para que les responda por qué estas decisiones.











Que Martín Rodríguez está organizando a su gente en Altamira para los nuevos proyectos que vengan en los siguientes meses en el municipio, al asegurar renunció al Partido Verde. _