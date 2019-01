Carlos Hernández Castrejón

El volante uruguayo Brian Lozano no considera que Santos es un equipo grande y por eso no considera que sea un plus vencer a las Chivas.

El jugador de Santos fue cuestionado acerca de si viste ganarle al líder de la competencia, el Guadalajara.

"No, porque nosotros hemos demostrado tener un buen equipo, le hemos ganado América, Monterrey y todos los llamados grandes. Nosotros somos un equipo grande".

Reconoce que Chivas ha mostrado buen futbol y se ha hecho fuerte defensivamente para luego buscar hacer daño en el contraataque, así que, "debemos ser inteligentes, buscar por dónde hacerles daño. Es un buen rival, nosotros llevamos cuatro puntos, es un proceso, hay muchos partidos por delante, confiamos en sacar un buen resultado para estar arriba".

"Ellos han tenido un buen arranque, llevan tres ganados, no han recibido gol, pero nosotros debemos seguir en ese proceso de ir menos a más, el equipo está bien, contento trabajando para sacar tres puntos de nuestra cancha", agregó.

Lozano resaltó la competencia interna que hay en Santos, donde "todos los que estamos acá estamos preparados para ser titulares, para eso estamos. Yo me encuentro bien, me preparo para donde me toque jugar, obvio me gusta iniciar, pero uno siempre tiene que estar atento a lo que decida el entrenador, pero donde esté debo hacer lo mejor".

Considera que hay un buen plantel, "lo demostramos partido a partido, mostrando resultados. Trataremos de hacerlo de lo mejor posible, llegaron buenos jugadores, todos suman, seguimos trabajando juntos”.



Respeta el pasado del técnico de Santos con Chivas y de su padre, pero espera que ‘Chava’ Reyes de la Peña les brinde las herramientas para sacar la victoria.

Dice no al Tri

Brian Lozano agradeció que se le mencione como una alternativa para reforzar al Tri del ‘Tata’ Martino, sin embargo, aclaró que él ya fue seleccionado por Uruguay como juvenil y le gustaría recibir una convocatoria charrúa.

“México me abrió las puertas para crecer profesionalmente, darme a conocer, pero no aceptaría jugar en la Selección Mexicana. Salí campeón con Uruguay juvenil, debuté no oficialmente en la mayor. Estaría agradecido, pero no aceptaría”, expuso.